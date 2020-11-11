«الإمارات للدراجات» يلهم الأجيال بـ «تحدي الأبطال»

أبوظبي (وام)

أطلق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، والمصنف ضمن أفضل الفرق على المستوى العالمي وبطل العالم في جولة «تور دو فرانس» مبادرة «تحدي الأبطال»، التي تهدف إلى تشجيع سكان الإمارات من جميع الأعمار على ركوب الدراجات، وتسجيل نشاطهم الرياضي على مدى أسبوعين، في إطار التزام الفريق بإلهام الجيل المقبل من الدراجين الإماراتيين.

ويشمل التحدي تشجيع سكان الإمارات على قيادة الدراجات لمسافة 36.2 كم، أي ما يعادل مسار المرحلة العشرين من جولة فرنسا لهذا العام، وذلك تكريماً لبوجاتشار دراج فريق الإمارات، الذي أصبح أصغر بطل في العالم يحقق المركز الأول في جولة فرنسا، وتقديراً لأدائه المتميز في السباق ضد الزمن، والذي مكنه من احتلال المركز الأول في التصنيف العام في أول جولة كبرى يشارك فيها.

وينطلق التحدي يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري، ويمثل منافسة شاملة ومجانية يمكن من خلالها للسكان من مختلف الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية، قيادة دراجاتهم والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وتسجيل أنشطتهم باستخدام منصة «Inphota» للفوز بجوائز قيمة.

وبهذه المناسبة، قال تادي بوجاشتار: كانت الأشهر القليلة الماضية حماسية جداً، تمكنت خلالها من الفوز في جولة فرنسا، وأنا سعيد لوجودي في هذا الفريق الرائع، لقد كان الموسم مثمراً بالنسبة للفريق، وفخور بمساهمتي في جهوده لإلهام السكان وتطوير رياضة الدراجات في الإمارات، وأعرف مدى أهمية الدور الذي نلعبه نحن الدراجين لإلهام الجيل المقبل من الإماراتيين، ومن شأن تحدي أبطال الإمارات أن يساعدنا في تحقيق هذا الهدف.

ويشجع التحدي الأطفال المشاركين فيه على اجتياز مسافة المرحلة العشرين على مدار أيام عدة من فترة التحدي التي تمتد لأسبوعين، بينما يتعين على البالغين إنهاء المسافة في يوم واحد وفي أسرع وقت ممكن، كما يمكن للأشخاص الذين لا يمتلكون دراجة أن يستأجروا دراجة وخوذة مجاناً في حلبة مرسى ياس ومدينة زايد الرياضية وجزيرة الحديريات.

من جانبه، قال يوسف ميرزا، أول دراج إماراتي أولمبي: يسعدني أن أكون جزءاً من التزام الفريق بإلهام الأطفال واليافعين في وطني الإمارات، لقد أحببت هذه الرياضة، لأنها تمثل نشاطاً يمكنني الاستمتاع به مع أصدقائي وعائلتي.

وسيتمكن المشاركون في التحدي من تحميل الصور ومقاطع الفيديو وتسجيل نشاطهم الرياضي على مدار أسبوعين من التحدي باستخدام تطبيق «Inphota»، ليحظى الجميع بفرصة ربح مجموعة من الجوائز، بما في ذلك قميص جولة فرنسا الأصفر يحمل توقيع تادي بوجاتشار، فضلاً عن الخوذ والقفازات والقوارير وقمصان فريق الإمارات.

ويأتي إطلاق التحدي استكمالاً للجهود التي يبذلها فريق الإمارات في أكاديمية الشباب، التي أطلقها عام 2018 لطلاب المدارس بالدولة، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه المبادرة أكثر من 1500 طفل من 25 مدرسة، يساهمون جميعاً في تحقيق هدف الفريق المتمثل في الترويج، لأسلوب حياة صحي في الإمارات.