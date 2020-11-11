الإمارات للزوارق اللاسلكية تجدد الإثارة البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تحتفي العاصمة أبوظبي غداً بانطلاق أحداث الجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية، بمشاركة قوية على كاسر الأمواج في العاصمة، وتشهد هذه الجولة عودة منافسات هذه البطولة بعد توقف طويل، ومنح الأبطال والمتسابقين فرصة لبدء المنافسة والاستعداد للبطولات القادمة.

وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية وقائية من «كوفيد 19»، حيث كان من أبرز القرارات إلغاء فئات الناشئين والجونيور عبر المنافسة وإقامة فئة «الفور سل» فقط، حيث تم التأكد من تسجيل 18 متسابقاً للمشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن تبدأ تفاصيل الجولة اليوم بالاجتماع التنويري للمتسابقين عبر تطبيق الـ«زووم» عن بُعد، لشرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين، بالإضافة للتنبيه على أهم الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة «كوفيد 19» من قبل المتسابقين والمشاركين، ولاحقاً تنطلق الجمعة التصفيات التمهيدية والتجارب الحرة عند الساعة الواحدة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً، وستبدأ التصفيات بمشاركة جميع المتسابقين في الجولة الأولى، ثم تنطلق بعدها الجولة الثانية، والتي تحسم تأهل 14 متسابقاً إلى نصف النهائي، يتأهل من بينهم إلى النهائي 10 متسابقين، والذي يستمر لمدة دقيقتين ونصف الدقيقة أو ثماني دورات، لتتم بعدها مراسم تتويج الفائزين.

ومن جهته، رحب سالم الرميثي مدير عام النادي، بعودة الزوارق الإلكترونية مرة أخرى لخريطة المنافسات، وأكد أن الرياضات البحرية عادت بشكل عام وشامل لكل الرياضات، لاسيما أن عدد المنافسات التي أقيمت منذ أكتوبر وحتى الآن في مختلف أنحاء الدولة، يفوق الـ15 حدثاً بحرياً محلياً، وقال: نستطيع القول إن الرياضة البحرية قد عادت لنفس المستوى من النشاط والتفوق والانتشار السابق، والآن نريد أن نختتم الموسم حالياً في كل البطولات، وجولة الزوارق الإلكترونية الحالية ستكون هي ختام الموسم لهذه الرياضة، ونستطيع التأكيد على أنها من البطولات الناجحة والحديثة التي انتشرت بسرعة في أوساط الشباب، خاصة أن تنظيمها يعود لثلاث سنوات فقط في الإمارات، وأصبح لها محبوها وجمهورها في كل شرائح المجتمع.

وأكد الرميثي حرص النادي البحري على تطبيق بروتوكول الصحة والسلامة، الخاص بمواجهة فيروس كورونا، من خلال سلسلة الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل وخلال وبعد السباق، وأضاف: قمنا بتنظيم سبع فعاليات بحرية حتى الآن وبنجاح كبير في النادي البحري، ونحن نواصل التحديات من خلال بقية الفعاليات.