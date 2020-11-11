«أبوظبي للبوانيش» يغلق باب التسجيل اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تقديم موعد سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية إلى يوم غدٍ بدلاً من السبت، بسبب عدم ملاءمة الطقس لإقامة السباق بعد غدٍ، لاسيما في ظل توقعات بوجود رياح شديدة تمنع إقامة المنافسات.

ويغلق النادي باب التسجيل للسباق ظهر اليوم، حيث وصل عدد المشاركين إلى 40 بانوشاً شراعياً، وخصص أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 450 ألف درهم جوائز مالية للمشاركين في المنافسات؛ بهدف تحفيز الشباب على التواجد في هذه المحافل التراثية.

وطالبت إدارة النادي جميع المشاركين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا تهاون على الإطلاق في تنفيذها، وتسلمت الإدارة نتائج فحوص «كورونا» للمشاركين أمس الأول، للتأكد من سلبية النتائج لكافة الموجودين في قلب الحدث.

ويعد سباق أبوظبي هو الثاني لفئة البوانيش بعد سباق العلياء، الذي أقيم نهاية شهر أكتوبر وشهد مشاركة قوية، بعد توقف استمر ثمانية أشهر بسبب الوباء العالمي.