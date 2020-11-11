«مبادرة الفجيرة».. حديث الأوساط الشطرنجية

الفجيرة (الاتحاد)

تحولت مبادرة تعليم 20 ألف لاعب حول العالم أساسيات لعبة الشطرنج، التي أطلقها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إلى حديث الساحة الشطرنجية العالمية، خاصة أنها الأولى من نوعها، والتي ستمثل تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كما أنها ستكون عبر منصات التواصل الافتراضية، وتمتد المبادرة ما يقرب من 5 أشهر، وحددت إدارة النادي رسوماً رمزية للمشاركة مع إعفاء أصحاب الهمم والأيتام من الاشتراك.

ووجه الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لإنجاح المبادرة، وقال: المبادرة تأتي تزامناً مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي بنشر اللعبة محلياً ودولياً، وتتميز المبادرة بتخصيصها دورات لأصحاب الهمم والأيتام حول العالم بشكل مجاني، وبواقع 10% من العدد المستهدف، وهو ما يتماشى مع شعار الاتحاد الدولي للعبة «علم شخصاً كيف يلعب الشطرنج»، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مدينة الفجيرة، كإحدى أبرز مدن العالم في الشطرنج. وأضاف: الدورات ستقدم عن طريق برنامج الاتصال المرئي «زووم» بـ7 لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصربية والهندية، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعات وتوزيعها على المحاضرين كل حسب لغته، وستستغرق الدورة الواحدة 6 ساعات، مقسمة على 6 جلسات.

وتابع: عقب كل محاضرة سيتم طرح سؤال على أن ترسل الإجابات للبريد الإلكتروني للنادي، وهناك جائزة نقدية لفائز واحد من أصحاب الإجابات الصحيحة، بينما في نهاية كل دورة يتم طرح سؤال أو عدة أسئلة لتقييم الاستفادة من الدورة، حيث ستكون هناك جوائز نقدية قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل من أصحاب الإجابات الصحيحة، وستكون هناك جائزة مالية كبرى لفائز واحد على مستوى جميع الدورات.