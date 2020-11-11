دوري السلة: النصر يجتاز «حامل اللقب» في «قمة الإثارة»

علي معالي (دبي)

حقق فريق نادي النصر فوزاً صعباً على الشارقة حامل لقب دوري رجال السلة، بنتيجة «85 - 82» في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر بدبي، كما حقق البطائح صاحب مفاجأة المركز الثالث في الموسم الماضي، الانتصار الثاني على التوالي على فريق الوصل بنتيجة «84 - 76».

وجاءت المباراة الأولى مثيرة في بعض أوقاتها، لدرجة أن الشارقة تقدم في الربع الأول بفارق 14 نقطة (28 مقابل 14)، ولكن «العميد» تفوق ببراعة وبفارق كبير في الربع الثاني بنتيجة 22/‏‏ 8، وهو ما كان له دوره الكبير في خروج المباراة لصالح النصر، حيث تقدم الشارقة في الربع الثالث 22/‏‏ 21، والنصر في الربع الرابع 28/‏‏ 24.

وفي مباراة ثانية جاءت متقاربة المستوى وعرف البطائح كيف يحافظ على انتصاره أمام الوصل، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة «20 - 18 و26 - 20 و22 - 18»، فيما اكتفى «الإمبراطور» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «20 - 16».

ويقضي نظام البطولة، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، مع مراعاة التوزع الجغرافي للأندية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من اتحاد اللعبة، لتذليل العقبات أمام الأندية، التي تفرضها صعوبات السفر والتنقل جراء الأوضاع الراهنة، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، حيث تم تقسيم الفرق الـ10 المشاركة في التمهيدي، إلى مجموعتين، ضمت الأولى الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل.

فيما جاءت أندية الجزيرة وبني ياس والظفرة والوحدة والعين في المجموعة الثانية، التي تستهل أولى مبارياتها في 14 من الشهر الجاري، ويتأهل في ختام الدور التمهيدي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس، دوراً إضافياً تتحدد من خلاله هوية فريقين يتأهلان لدور الثمانية.