«جارمن كويست».. مغامرة الهواة والمحترفين في حتا

دبي (الاتحاد)

تستضيف منطقة حتا، يوم 18 ديسمبر المقبل، سباق «جارمن كويست حتا 2020»، الذي تنظمه شركة أرابيان إيبيك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم شرطة دبي، ورعاية مغامرات حتا، وحتا كاياك، وشركة جارمن العالمية، ويتم فيه التنافس في 3 رياضات، هي الدراجات الهوائية الجبلية والكاياك والجري.

وأعلن مجلس دبي الرياضي فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر موقع «هوبا سبورت 2020»، لجميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والمستويات البدنية، من 14 إلى 60 سنة، ويستمر التسجيل حتى 16 ديسمبر. وتقتصر المشاركة على فئة الفردي فقط ضمن سباقين، الأول مخصص للهواة لمسافة 13 كم دراجات هوائية، والجري لمسافة 5.5 كيلومتر، والتجديف بالكاياك لمسافة 1 كم، والسباق الثاني للمحترفين ويتم فيه التنافس بالدراجات الهوائية لمسافة 27 كم، والجري لمسافة 10 كم، والكاياك لمسافة 1 كم. وينطلق السباق من وادي هب نقطة الانطلاقة في حتا، وسيتم احتساب الوقت لكل متسابق عبر شريحة التوقيت المعلقة في قدم المتسابقين.

وينقسم كل سباق إلى 6 مراحل، يبدأ للهواة بالدراجات الهوائية لمسافة 6 كم، ثم الجري لمسافة 2.5 كم، فالتجديف لمسافة 1 كم، ثم الجري مجدداً لمسافة 2.5 كم، قبل العودة للدراجات الهوائية لمسافة 7 كم، وأخيراً الجري لمسافة 500 متر. وتضم فئة المحترفين سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كم، والجري لمسافة 2.5 كم، ثم التجديف بالكاياك لمسافة 1 كم، والجري 2.5 كم، والعودة للدراجات الهوائية لمسافة 7 كم، وأخيراً الجري لمسافة 5 كم.