«الفجيرة» يستعد للخمسين بـ «نمشي ونفكر»

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت برزة الرياضيين التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع نادي الفجيرة للرياضات البحرية، مساء أمس، فعالية «نمشي ونفكر»، وذلك في إطار مبادرتها التثقيفية «المشّاؤون»، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، وعلي الظنحاني مسؤول القسم البحري بمركز الفجيرة للمغامرات، وراشد اليماحي عضو مجلس إدارة نادي العروبة الرياضي، وسعيد الكياني مديرة برزة الرياضيين، وعدد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي.

وهدفت الفعالية التي أقيمت في نادي الفجيرة البحري تحت عنوان «الثقافة الرياضية والاستعداد للخمسين»، إلى بحث سبل تعزيز جهود التخطيط للخمسين عاماً المقبلة، ودعم مشاركة الرياضيين فيها، تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة مختلف الجهات الرياضية في الإمارة.

وناقش المشاركون خلال الجلسة الحوارية التي أعقبت فعالية المشي على الأقدام في ممشى كورنيش الفجيرة، عدداً من الأفكار المبدعة، أبرزها، تأسيس مجلس رياضي في إمارة الفجيرة، وقناة تلفزيونية رياضية، ولجنة رياضية لشؤون المرأة، فضلاً عن إطلاق مشروع تحدي الفجيرة للمشي لمواجهة كورونا، وأنشطة متنوعة تسهم في نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وتشجيع كافة المواطنين والمقيمين على ممارسة الأنشطة البدنية لتكون بمثابة أسلوب حياة، بما يعزز الصحة الجسدية والذهنية لأفراد المجتمع للخمسين عاماً المقبلة.