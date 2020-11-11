«الأبيض».. «عودة الثقة»

دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني مباراته الدولية الودية الأولى أمام طاجيكستان، مساء اليوم، ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً بدبي، في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث يستأنف قطار تصفيات «القارة الصفراء» رحلته في العام المقبل، بعد أن توقف لأشهر عدة لظروف «جائحة كورونا»، وتشهد رغبة «الأبيض» في المنافسة بقوة على حظوظه للتأهل إلى المرحلة الثالثة من السباق إلى كأس العالم، حيث يقبع المنتخب حالياً في المركز الرابع بالمجموعة السابعة بـ 6 نقاط، من 4 مباريات ويسبقه تايلاند «8 نقاط» من 5 مباريات، وماليزيا «9 نقاط» من 5 لقاءات أيضاً، فيما يأتي فيتنام في الصدارة وله 11 نقطة من 5 مباريات.

ويحتاج منتخبنا إلى الفوز في بقية مشوار تصفيات المرحلة الثانية، حتى يضمن حسم بطاقة التأهل، متصدراً للمجموعة.

ويتعامل الجهاز الفني لمنتخبنا مع مواجهة اليوم بأهمية كبيرة، في ظل وجود طموحات عالية، بضرورة الظهور بمستوى أفضل من التجربة السابقة أمام أوزبكستان خلال أكتوبر الماضي، والتي خسرها «الأبيض» 1-2، حيث يعتبر تجمع نوفمبر فرصة للوقوف على جاهزية جميع العناصر، ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقديم المستوى المنتظر الذي يمهد الطريق لحجز مكان في التشكيلة الأساسية، والتي لا يزال الجهاز الفني يسعى للوصول إليها، كما أن الفوز خلال تجربة اليوم يكفل إعادة الثقة ونغمة الانتصارات، التي ترفع المعنويات.

وأنهى «الأبيض» تحضيراته للمباراة، بأداء حصة تدريبية، في ملعب حميد الطاير، تحت قيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو، وبمشاركة 24 لاعباً، هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وعادل الحوسني، ومحمود خميس، ويوسف جابر، وخليفة الحمادي، وسالم راشد، ومحمد فوزي، وشاهين عبدالرحمن، وعبدالعزيز هيكل، وعلي سالمين، وخالد باوزير، وعبدالله كاظم، وماجد سرور، وعبدالله رمضان، ومحمد العطاس، وفابيو دي ليما، وبندر الأحبابي، وخلفان مبارك، وحبيب الفردان، وعلي مبخوت، وعلي صالح، وكايو كانيدو، وسبيستيان تيجالي.

ويغيب عن صفوف المنتخب، في مباراة اليوم، «الرباعي» محمد شاكر ومحمد برغش وخليل إبراهيم وأحمد برمان، بعد أن خضعوا للفحص الطبي الذي أثبتت إصابتهم، خلال مشاركتهم مع أنديتهم، في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، وحاجتهم إلى العلاج والراحة.

وكان الجهاز الفني استدعى محمد فوزي مدافع النصر إلى القائمة، وشارك في تدريبات أمس، التي شهدت حضور ومتابعة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وسيف المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وعبدالله سلطان، وعدنان الطلياني، وعادل عبدالعزيز أعضاء لجنة المنتخبات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات، إلى جانب محمد عبيد حماد مشرف المنتخب.

جابر: صورة مختلفة

قال ‬يوسف ‬جابر لاعب المنتخب: ‬إن ‬«الأبيض» ‬سيظهر ‬بصورة ‬مختلفة، عن التي ‬ظهر ‬بها ‬خلال ‬المباراة ‬الودية ‬الماضية ‬أمام ‬أوزبكستان، ‬لعوامل عدة، ‬منها ‬ارتفاع ‬معدل ‬اللياقة ‬البدنية ‬لدى ‬اللاعبين، ‬بعد ‬أن ‬خاضوا ‬عدداً ‬من ‬المباريات ‬في دوري ‬الخليج ‬العربي، ‬وكذلك ‬زيادة ‬التجانس ‬بين ‬اللاعبين، ‬ووصول ‬فكر ‬واستراتيجية ‬المدرب ‬بصورة ‬أكبر، ‬مشيداً ‬بعطاء ‬زملائه ‬اللاعبين ‬وحماسهم ‬خلال التدريبات.

فوزي: دافع نحو الأفضل

أبدى محمد فوزي لاعب المنتخب، سعادته بالعودة مجدداً إلى «الأبيض»، مع زملائه اللاعبين في المعسكر الحالي، وخوض المباراتين الوديتين أمام طاجيكستان والبحرين، مشيراً إلى أن العودة للمنتخب تشجعه على تقديم الأفضل دائماً.

طاقم التحكيم

يدير المباراة طاقم تحكيم كويتي، مكون من عمار أشكناني «ساحة»، وعباس غلوم «مساعد أول»، ويعقوب السهيل «مساعد ثان»، ونواف الزيودي «حكم رابع».