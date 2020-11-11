ابن هزام يزور بعثتي العراق وأوزبكستان

دبي (الاتحاد)

زار محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أمس الأول، مقر إقامة بعثة منتخبي العراق وأوزبكستان اللذين يقيمان معسكريهما في الدولة، ضمن استعداداتهما للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

والتقى ابن هزام مسؤولي المنتخبين، ناقلاً لهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً للبعثتين طيب الإقامة، والاستفادة من فترة المعسكر، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمنتخبين طوال فترة تواجدهما في الإمارات. وناقش الأمين العام مع مسؤولي المنتخبين آخر التحضيرات المتعلقة بالمباراة الدولية الودية التي تجمعها 17 نوفمبر الجاري بملعب ذياب عوانة.

من جهتهم، أعرب مسؤولو المنتخبين عن بالغ الشكر والتقدير لاتحاد كرة القدم، على كل التسهيلات والخدمات التي يقدمها لهما، مما كان لها الأثر الإيجابي لدى أعضاء البعثتين.