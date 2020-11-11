وديتان في الشارقة ودبي اليوم: الأردن يلاقي العراق وسوريا يلعب مع أوزبكستان

منير رحومة (دبي)

تقام اليوم مباراتان وديتان في الشارقة ودبي، تجمع الأولى بين الأردن والعراق، على ملعب «السيفنز» في دبي، والثانية بين سوريا وأوزبكستان على ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة، وذلك ضمن التحضيرات للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وتتواصل المباريات الدولية الودية يوم 16 نوفمبر الجاري، بمواجهة بين الأردن وسوريا على ملعب الوصل في زعبيل.

ويذكر أن منتخبات طاجيكستان، وسوريا، ولبنان تقيم في الإمارات، حيث دشنت تحضيراتها وسط أجواء إيجابية، بعد أن تم توفير كل الظروف المواتية، لاستضافة المنتخبات الشقيقة والصديقة.