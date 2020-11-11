كأس الخليج العربي: صراع «البطاقات الثلاث» إلى «ربع النهائي»

منير رحومة (دبي)

تُحسم اليوم أول ثلاث بطاقات للتأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، بإقامة مباريات إياب الدور الأول، على أن يكتمل عقد «الثمانية»، بثلاث مباريات أخرى غداً، عندما ينضم «الستة الصاعدون» إلى الشارقة والنصر.

وينتظر أن تحفل المواجهات بالإثارة والتشويق، خاصة أن مباريات الذهاب أقيمت في افتتاح الموسم، بينما تأتي لقاءات العودة، بعد خوض 5 جولات في دوري الخليج العربي، مما يسهم في ارتفاع المستويات الفنية لتقديم عروض قوية، وزيادة التنافس على بطاقات التأهل.

ويلتقي بني ياس مع حتا، في مباراة يدخلها أصحاب الأرض بأسبقية نتيجة الذهاب، بفوز «السماوي» بثنائية في حتا، حيث تبدو حظوظه كبيرة للعبور إلى الدور المقبل، وخاصة أنه يقدم عروضاً قوية في الدوري، وقادر على مواصلة المشوار بثبات في كأس الخليج العربي، أما حتا الذي لا يزال يعاني من «عثرة البداية» هذا الموسم، فيعول على غياب الضغوطات عن اللاعبين، من أجل تقديم مستوى يعكس إمكانات الفريق، وربما يسهم في قلب الأوراق خلال المباراة.

وفي مباراة عجمان والفجيرة التي حسمها «الذئاب» في لقاء الذهاب بهدف، تبدو الحظوظ متساوية بين الفريقين، للتنافس على بطاقة الصعود، وهو ما يرفع من قوة الرهان، وحتى يكون الصعود بمثابة الدفعة للخروج من النتائج السلبية التي يعيشها كل منهما بالدوري، وبالتالي تصحيح المسار بنتيجة معنوية قبل استئناف الدوري.

وتجمع المباراة الأخيرة في برنامج اليوم، بين الجزيرة واتحاد كلباء في العاصمة أبوظبي، ويتوقع أن يكون الصراع فيها على بطاقة التأهل قوياً ومثيراً، وخاصة أن نتيجة الذهاب انتهت 2-1 لمصلحة «النمور»، ويعول أصحاب الأرض على التطور الحادث في أداء ومستوى الفريق، من جولة إلى أخرى في الدوري، وتصحيح الصورة، من أجل حصد الفوز وانتزاع بطاقة الصعود، ومواصلة مشوار المنافسة على لقب المسابقة، الذي فاز به «فخر أبوظبي» مرة واحدة.

ويدخل «النمور» اللقاء بمعنويات جيدة، بعد فوزه في لقاء الذهاب، ويعول على غياب اللاعبين الدوليين لدى المنافس، بهدف انتزاع نتيجة إيجابية أخرى، والعودة ببطاقة العبور إلى «ربع النهائي».

كايزر: ثقة «الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مباراة فريقه اليوم أمام اتحاد كلباء، بالصعبة للغاية، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها «فخر أبوظبي»، مبدياً في الوقت نفسه ثقته التامة في قدرة شباب الجزيرة على تعويض الغيابات، والظهور بمستوى جيد يؤهل «فخر أبوظبي» للصعود إلى دور الثمانية.

وأضاف: لدينا مجموعة من الشباب الرائع، وسبق التأكيد أنهم قادرون على تحمل المسؤولية، وشدد على أن الجميع جاهز لهذه المواجهة التي لا تحتمل المغامرة، خاصة في ظل نظام البطولة بخروج الخاسر.

وبشأن إصابة النجم عمر عبدالرحمن، قال: الموقف مطمئن، واللاعب يواصل برنامج الإعداد، وحالته جيدة، ولكن لن نغامر على الإطلاق بمشاركته، قبل اكتمال شفائه بشكل تام، لأن «الاستعجال» ربما يضر أكثر مما يفيد.

داسيلفا: التحضير ليس كافياً

فيصل النقبي (كلباء)

شدد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على أن فترة التحضير لمباراة الجزيرة ليست كافية، خاصة أن اللاعبين تدربوا ثلاثة أيام فقط.

وأشار إلى أن الغيابات تقتصر على بينيل مالابا لاعب توجو، بسبب مشاركته مع منتخب بلده، وقال داسيلفا: التركيز خلال الفترة المقبلة ينصب على إراحة اللاعبين، وتحضيرهم جيداً للمباريات عند عودة دوري الخليج العربي من التوقف.

وأضاف: نواجه منافساً قوياً وصعباً، ونرغب في الاستفادة من الفوز ذهاباً 2 - 1، كما أن «النمور» يلعب للعودة من أبوظبي ببطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي.

إيسايلا: الصعود قبل الأولويات

أبوظبي (الاتحاد)

يتوقع الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، مباراة قوية أمام حتا، وقال: نحن أمام منافس رأيته قوياً، ولا تعكس النتائج مستواه الحقيقي، خاصة فيما يخص صناعة الهجمات، و«السماوي» جاهز للمباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين.

وفيما يتعلق بطموحاته في البطولة، قال: نتعامل مع كل شيء خطوة بخطوة، وعلينا في المقام الأول الصعود إلى الدور المقبل للبطولة، وبعد ذلك نحدد أولويات المرحلة التي تليها.

وطالب إيسايلا لاعبي «السماوي» بالتركيز، وعدم الاعتماد على نتيجة المباراة الأولى التي فاز فيها بني ياس بهدفين، مؤكداً أن التأهل إلى الآن ليس مضموناً، وعلينا اللعب بقوة وجدية، من أجل ضمانه فعلياً، وهو ما يتحقق بالمزيد من العطاء وبذل أقصى الجهد على مدار الشوطين، من دون الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب.

وأشار إلى أن فريقه استفاد من أخطاء مباراة عجمان التي لم يستطع فيها التسجيل، عكس مباريات الدوري التي قبلها، حيث أحرز «السماوي» 13 هدفاً، مؤكداً أن الجميع على أهبة الاستعداد للقاء اليوم.

كونتيس: «نقطة بداية»

مراد المصري (دبي)

أشار اليوناني كونتيس مدرب حتا، إلى أن «العثرة» التي عانى منها «الإعصار» في انطلاق الموسم الحالي، تزيد الفريق إصراراً على العودة إلى المسار الصحيح والتفوق، وقال: نتمنى أن تكون مواجهة بني ياس «نقطة» بداية لنا، ويجب أن نسعى للتسجيل مبكراً، في حال أردنا التمسك بحظوظنا في التأهل، وفي المجمل العام علينا الخروج بنتيجة إيجابية، قبل التفكير في التأهل، ولذلك فإن علينا اللعب بثقة، ومن دون توتر وتقديم أداء قوي.

وأشار إلى أن فريقه لعب جيداً، رغم الخسارة أمام «السماوي» ذهاباً، وقال: نتمنى العودة إلى الأداء نفسه الذي قدمناه في لقاء الذهاب، ووقتها صنعنا الفرص، ولعبنا بصورة جيدة رغم الخسارة بهدفين، وبعد ذلك لم نظهر الصورة المطلوبة، في كثير من الأحيان، ولهذا يجب أن نستخرج الأداء السابق نفسه، والأهم دائماً أن نرد بالأداء القوي في الملعب.

واعترف كونتيس بأن منافسه جيد، وقال: علينا أن نركز على إبعاد مهاجمي بني ياس عن منطقتنا، ونلعب بروح قتالية لفرض أسلوبنا، وحظوظنا ما زالت قائمة رغم الخسارة في المباراة الماضية، ولذلك يجب أن نضع هذا الأمر في عقولنا.

الرمادي: هدفنا التأهل

عجمان (الاتحاد)

شدد أيمن الرمادي مدرب عجمان، على أن مواجهة الفجيرة مهمة للغاية لـ«البرتقالي»، لأنها العبور إلى ربع النهائي، كما أنها تأتي في ظروف صعبة للفريق، وقال: قادرون على التعامل مع الظروف والمشاكل التي تواجهنا، ونتمنى أن ننجح في المباراة، ونجد الحلول المناسبة لتجاوز العقبات.

وأضاف أن المباراة صعبة على عجمان بسبب الغيابات الكثيرة لظروف الإصابة، ولكن لدينا ثقة في اللاعبين، وهدفنا واضح، وهو التأهل إلى دور الثمانية، وكان لدينا عدد من اللاعبين أصيبوا بحالة من الإجهاد من المباريات الماضية، وبدأنا الوقوف على أقدامنا من جديد، والتشكيلة تتحدد بناء على جاهزية كل لاعب.

وأشار إلى أن الإصابات الكثيرة تعود إلى الاعتماد على مجموعة معينة، بعكس فرق أخرى، يكون لديها البديل الجاهز، وتستطيع أن تمنح الأساسيين راحة، والإصابات ظاهرة في العالم كله، وقال: كل فترة نراجع أنفسنا للوقوف على أسباب الإصابات، مؤكداً أن فترة التوقف ليست فيها «عطلة»، لأن الفريق يخوض المباريات كالمعتاد، ولكن المباراة مهمة بالنسبة لهم.

جوران: تكرار التفوق

الفجيرة (الاتحاد)

كشف الصربي جوران مدرب الفجيرة، أن لاعبيه رفعوا شعار الفوز أمام عجمان، لافتاً إلى أن التفوق على «البرتقالي» بهدف في مباراة الذهاب أصبح من الماضي، ويسعى «الذئاب» لتكراره من أجل ضمان بطاقة الصعود إلى دور الثمانية.

وأشار جوران إلى أنه يهتم بجميع البطولات، ولن يكون هناك تركيز على أي مسابقة، على حساب الأخرى.

ونوه مدرب الفجيرة إلى أنه يقوم بإشراك اللاعب الأكثر جاهزية، مشيراً إلى أن القائمة تضم لاعبين متميزين، وبالتأكيد يجد كل واحد حظه من المشاركة، وذلك في رده على سؤال يتعلق بعدم منح الفرصة للحارس علي ربيع والمدافع المتميز أحمد درويش، مؤكداً أن الأول ينال فرصته قريباً، أما درويش فقد شاهده خلال الموسم الماضي، ويعتقد أنه يمثل أمل «الذئاب» في المباريات المقبلة، إلا أن مركزه يوجد فيه أكثر من لاعب.

ونفى جوران أي تأثير على فريقه، عقب خسارة «الديربي» أمام اتحاد كلباء منذ أيام بالدوري، وقال إن لاعبي الفجيرة أغلقوا هذه الصفحة، وتدربوا على ركلات الترجيح، تحسباً للجوء إليها.