فوز شباب الأهلي ومليحة في كأس الصالات

دبي (الاتحاد)

حقق مليحة فوزاً مستحقاً على ضيفه دبا الحصن 4-1، أمس الأول في الجولة الافتتاحية لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، سجل لمليحة، برونو باربوسا «هدفين»، وعبدالله كرمستجي وألتونيو إلفيس، وأحوز عبدالله سيف هدف دبا الحصن.

واستهل شباب الأهلي مشواره بالبطولة، بالفوز على ضيفه اتحاد كلباء 4-1، وسجل لـ «الفرسان» وليد بشر «هدفين»، وفهد موسى من «نيران صديقة» وعلي الخمري، فيما أحرز أحمد سرحان هدف «النمور».

وأشاد بدر الزرعوني مدرب مليحة بلاعبي، فريقه، وقال: ليست هذه المرة الأولى التي نفوز فيها على دبا الحصن كما يعتقد البعض، وسبق أن تفوقنا مرتين، في السنوات السابقة. وقال: نعمل على تقديم الأفضل في المباراة المقبلة أمام الحمرية العنيد والمميز، وتمنى الزرعوني الشفاء للاعب عمر كرمستجي، الذي تعرض للإصابة في المباراة، وأيضاً محمد سالم المعار من النصر.