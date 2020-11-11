ريتشارليسون: البرازيل ليست نيمار

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الدولي البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون الإنجليزي: إن منتخب «السامبا» لديه العديد من المواهب والنجوم وأصحاب المهارات، ما يجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب مهما كان ثقله، في إشارة واضحة إلى زميله نيمار داسيلفا الذي يغيب غداً عن مباراة فنزويلا في الجولة الثالثة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، بتعليمات من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي فضل إراحته واستكمال تأهيله، حتى يكون جاهزاً لمباراة أوروجواي المهمة يوم 17 نوفمبر الجاري.

وأضاف: ليس معنى ذلك أننا لن نفتقد وجود نيمار في المباراة، فهو لاعب مهم، ولكن سبق لنا اللعب من قبل في غيابه، وحققنا نتائج إيجابية، لأن «السامبا» يملك قاعدة صلبة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في وجود نيمار أو عدمه.