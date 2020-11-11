جاجو.. نهاية الرحلة

بوينس آيرس (رويترز)

أسدل فرناندو جاجو لاعب وسط ريال مدريد السابق، الستار على مسيرته كلاعب كرة القدم، واعتزل اللعب بعد سلسلة من الإصابات. وسبق للأرجنتيني جاجو «34 عاماً» اللعب في بوكا جونيورز وروما وفالنسيا، وكان مسجلاً في الوقت الحالي ضمن تشكيلة فيليز سارسفيلد. وقال بابلو كاباييرو مدرب فيلز، لمحطة إذاعية خلال الإعلان عن اعتزال جاجو: لقد فقدنا لاعباً مهماً جداً، لكنه اتخذ القرار.

وتعرض جاجو، صاحب اللمسة المميزة، بقطع في وتر العرقوب ثلاث مرات، كما أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين، وغاب لفترات طويلة. وتوج جاجو بلقب الدوري الإسباني مرتين مع ريال مدريد، كما شارك مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2014 وأولمبياد 2008.