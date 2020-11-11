تحدي أندر آرمور يختبر قدرة التحمل

دبي (الاتحاد)

ينطلق تحدي أندر آرمور، على هامش تحدي دبي للياقة، يوم 20 نوفمبر في قرية كايت بيتش للياقة، بالتعاون مع شركة «إنر فايت» المتخصصة في مجال اللياقة البدنية، ليقدم مجموعة من تحديات التدريب المصممة خصيصاً بهدف اختبار القوة البدنية والذهنية للمشاركين في هذا الموقع الرائع.

وتشمل المنافسة عدداً من التحديات المتميزة، حيث يفتح التحدي باب المشاركة أمام الجميع، على اختلاف مستويات لياقتهم البدنية، في اختبار حقيقي لخفة الحركة والقوة والقدرة على التحمل، مع عدد من التحديات الإضافية الخاصة، لاختبار المنافسين الأقوى والأكثر تصميماً.