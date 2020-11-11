«ذا نيكست رايد» للدراجات يعسكر في دبي

دبي (الاتحاد)

يواصل فريق «ذا نيكست رايد» الإسرائيلي للدراجات الهوائية، تدريباته خلال زيارته لإمارة دبي بالفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، حيث أجرى تدريبات على مضامير الدراجات الهوائية في مختلف مناطق دبي، كما تتضمن الزيارة جولات سياحية في مناطق دبي السياحية. ويضم الوفد الإسرائيلي أكثر من 200 عضو، من بينهم 120 درّاجاً إسرائيلياً وأميركياً من الهواة ومن فئة أصحاب الهمم.

وتم اختيار دبي لهذه الزيارة كونها تضم مضامير عديدة ومتنوعة بمواصفات عالمية لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وكذلك لما تضمه من مناطق جذب سياحي وحضاري فريدة، تجمع ما بين التراث والحداثة والبحر والجبل والصحراء والمنشآت السياحية المتطورة.