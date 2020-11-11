108 لاعبات في «نسائية الجولف» بالسعودية

الرياض (د ب أ)

أعلنت «جولف السعودية» اختيار شركة أرامكو السعودية راعياً لأول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة على ملعب رويال جرينز للجولف والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تقع على مقربة من مدينة جدة، خلال الفترة من 12-15 نوفمبر الجاري.

وتضم البطولة كوكبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم، اللاتي يتنافسن للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أميركي، وتشارك في البطولة، التي يشرف صندوق الاستثمارات العامة على تنظيمها، 108 لاعبات جولف محترفات يتنافسن على 72 حفرة، على مدار 4 أيام.

وقال النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع: تبرهن رعاية أرامكو السعودية لأول بطولة نسائية دولية للجولف على أرض المملكة حرص الشركة على تمكين المرأة السعودية، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.