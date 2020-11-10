استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي للكرة بعد عبارة اعتبرت عنصرية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسه جريج كلارك من منصبه بعد ساعات من تلفظه بعبارة اعتبرت عنصرية.

وأشار كلارك إلى اللاعبين غير البيض بعبارة «الملونين» خلال إجابته عن أسئلة من أعضاء في البرلمان اليوم الثلاثاء.

وذكر الاتحاد الإنجليزي للعبة في بيان «نستطيع تأكيد استقالة جريج كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد».

وأضاف الاتحاد «سيتولى بيتر ماكورميك المنصب مؤقتاً بأثر فوري وسيبدأ مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي عملية تحديد وتعيين رئيس جديد في الوقت المناسب».

كان كلارك يناقش مسائل تتعلق بالاندماج والتنوع بين ناشئي كرة القدم أمام اجتماع رقمي مع أعضاء في لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني عندما أدلى بالتعليق.

ورداً على سؤال عن احتمال حدوث رد فعل عنيف في وسائل الإعلام تجاه اللاعبين الذين يعلنون ميولهم، قال كلارك «إذا نظرتم لما يحدث مع لاعبات كرة القدم البارزات، واللاعبين الملونين الكبار، والإهانات الموجهة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي... وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع».

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بياناً بعد ذلك قائلاً «جريج كلارك يعتذر بشدة عن العبارات التي استخدمها في الإشارة لأعضاء في الأقليات العرقية خلال الاجتماع مع اللجنة المختارة اليوم».

وأوضح الاتحاد بأن كلارك «يقر بأن استخدام لفظ ‭"‬ملون" غير مناسب واعتذر من قلبه أثناء الجلسة».