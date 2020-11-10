راشد بن حميد يؤكد مواصلة دعم «أبيض الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أمس الأول، بـ «قضاة الملاعب»، خلال تدريباتهم الأسبوعية، في ملاعب اتحاد الكرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حرص الاتحاد على دعم الحكام، وتوفير كل البرامج التطويرية، من دورات وورش عمل وأحدث التقنيات الإلكترونية، مطالباً الحكام بمواصلة العمل وتحسين الأداء، ومؤكداً ثقته بكفاءة الحكم الإماراتي، وقدرته على قيادة المباريات المحلية والخارجية بنجاح.

وهنأ رئيس الاتحاد الحكام المرشحين لنيل الشارة الدولية لعام 2021.‏‭

وحرص ‬الشيخ ‬راشد ‬بن ‬حميد ‬النعيمي ‬على ‬لقاء ‬أعضاء ‬منتخبنا ‬الوطني ‬للكرة ‬الشاطئية الذي ‬يستعد ‬للاستحقاقات المقبلة، ‬حيث ‬أشاد ‬بالنتائج ‬التي ‬حققها «أبيض الشاطئية»، ‬خلال ‬الفترة ‬الماضية ‬التي ‬أسعدت ‬الجماهير ‬الإماراتية، ‬مؤكداً ‬استمرار ‬اتحاد ‬الكرة ‬في ‬تقديم ‬كل ‬الدعم ‬للمنتخب، ‬من ‬أجل ‬مواصلة ‬تحقيق ‬الإنجازات، ‬واعتلاء ‬منصات ‬التتويج ‬في ‬البطولات ‬الإقليمية ‬والقارية ‬والعالمية كافة.