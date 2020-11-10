«دوري 21»: «النمور» يلاحق «الزعيم» بـ «رباعية الديربي»

معتصم عبدالله (دبي)

اختتمت مساء أمس، الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي شهدت فوز اتحاد كلباء على الفجيرة 4-1 في «الديربي»، ليعزز «النمور» موقعه في الوصافة، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة خلف العين المتصدر، فيما تجمد رصيد «الذئاب» عند 6 نقاط.

وحسم التعادل 1-1 مباراة الوصل والوحدة، وأهدر إسماعيل الزعابي قائد «العنابي» ضربة جزاء في الشوط الأول، وافتتح البرازيلي ماتيوس دا سيلفا التسجيل لـ «الإمبراطور» في الدقيقة 82، بكرة خدعت الحارس عيسى البلوشي، بعدما اصطدمت بالمدافع محمد مسري، وأدرك منصور المنهالي التعادل لـ «العنابي» من رأسية في الدقيقة 83، ورفع الوصل رصيده إلى 9 في المركز الخامس، مقابل 5 نقاط للوحدة العاشر.

وتفوق شباب الأهلي «الرابع» على خورفكان قبل الأخير بهدف مروان فهد، وحسم التعادل 1-1 مواجهة النصر وحتا.