«روزنامة قياسية» لـ «فورمولا 2021»

باريس (أ ف ب)

تضمنت «روزنامة 2021» لسيارات «الفورمولا - 1» رقماً قياسياً من السباقات بلغ 23، بينها السعودية التي تنظم الجائزة الكبرى للمرة الأولى، وتحديداً في 28 نوفمبر في جدة، وأصبحت السعودية ثالث دولة عربية تحتضن سباقات «الفورمولا - 1» بعد البحرين «حلبة صخير»، والإمارات «حلبة ياس مارينا في أبوظبي»، والبلد الـ33 الذي يستضيف أحد سباقات «الفورمولا» في تاريخ البطولة.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل: «بعد الإعلان الرسمي للسباق الذي تستضيفه المملكة في 28 نوفمبر 2021، نبدأ العمل والاستعداد على الصعد كافة».

وأضاف: «نعمل بكل قوة لنقدم للعالم أجمع فعالية وحدثاً رياضياً فريداً من نوعه، بما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، ولتكون تطبيقاً لمبادرات برنامج جودة الحياة، الهادف إلى تنويع خيارات الرياضة في المملكة تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليمياً وعالمياً».

ولم تتضمن «الروزنامة» جائزة فيتنام الكبرى بسبب إيقاف عمدة هانوي بتهمة الفساد، ولكن تاريخ 25 أبريل ينتظر إيجاد حلبة جديدة لاحتضانه، في حين تقام جائزة البرازيل على حلبة إنترلاجوس في ساو باولو، وليس ريو دي جانيرو، حيث لم تبدأ الأعمال في الحلبة الجديدة.

بين سباق جائزة أستراليا 21 مارس، وأبوظبي في الخامس من ديسمبر، تقام 5 سباقات متتالية «سباقان في أسبوعين» أستراليا - البحرين في مارس، أذربيجان - كندا في يونيو، فرنسا - النمسا نهاية يونيو - بداية يوليو، الولايات المتحدة - المكسيك نهاية أكتوبر، والسعودية - أبوظبي نهاية نوفمبر - بداية ديسمبر.

وتشهد «الروزنامة» تنظيم ثلاثة سباقات في 3 أسابيع مرتين: الأولى تتعلق ببلجيكا - هولندا - إيطاليا نهاية أغسطس - أوائل سبتمبر، والثاني بروسيا - سنغافورة - اليابان أواخر سبتمبر - أكتوبر.

وبهذين التسلسلين المتتاليين لثلاثة سباقات، من المقرر تنظيم 6 سباقات في 7 أسابيع بين 29 أغسطس في سبا فرانكورشان و10 أكتوبر في سوزوكا!