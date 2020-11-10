حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن سباقات المرموم، والتي أقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وواصل شعار هجن العاصفة تميزه من خلال فوزه بالأشواط الرئيسية الأربعة، حيث قاد غياث الهلالي «الشاهينية» لحسم قمة الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات، مسجلة توقيتاً قدره 7:35:2 دقيقة، فيما أنهت «الشاهينية» الأخرى لهجن العاصفة مسافة الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات في زمن قدره 7:33:5 دقيقة.

وكان الشوطان الرئيسيان للجعدان من نصيب شعار العاصفة، واعتلى «شاهين» قمة اللقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:31:4 دقيقة، فيما كان «شاهين» لهجن العاصفة هو بطل الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المهجنات بتسجيله توقيتاً قدره 7:46:6 دقيقة.

وأقيمت بميدان المرموم في الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وذلك من خلال 25 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وتمكنت «مشرفه» المملوكة لعبد الله خالد حميد حارب المهيري من وضع بصمتها على الشوط الأول للأبكار المحليات، مسجلة توقيتاً قدره 7:38:4 دقيقة، وقد جاء «الظبي» لسعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي على القمة في الشوط الثاني للأبكار المهجنات بزمن بلغ 7:31:5 دقيقة، وذهبت صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات لـ «الغزال» بشعار أحمد خلفان بخيت المزروعي، والذي حقق توقيتاً 7:39:6 دقيقة، وكسب «إرسال» لقطامي محمد ثاني بن قطامي السويدي التحدي في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 7:34:6 دقيقة.