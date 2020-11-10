الإمارات تتسلم وثيقة الانضمام لـ «دولي مصارعة الذراعين»

دبي (الاتحاد)

تسلم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وثيقة الانضمام للاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين، خلال الاجتماع الذي ضمه أمس الأول مع البرازيلي من أصل لبناني كريم العنداري، ممثل الاتحاد الدولي للعبة بمقر اتحاد بناء الأجسام في دبي، وحضره أعضاء مجلس الإدارة أحمد جوهر وفيصل الزعابي، والسكرتير الفني عبد المجيد قاسم يزبك، والوفد المرافق للضيف.

ورحب الشرقي بالضيوف، مؤكداً سعي الاتحاد إلى تنظيم رياضة مصارعة الذراعين، والتي تعتبر من الرياضات الشائعة، وبما يساهم بدعم ممارستها، إضافة إلى بقية الرياضات التي تدار من قبل الاتحاد، وهي بناء الأجسام والقوة البدنية وأقوى رجل واللياقة البدنية. وقال: ستتم دراسة تطويرها وإقامة بطولات في مختلف إمارات الدولة، بالتزامن مع بطولات بناء الأجسام، وبشكل تدريجي، لكي تأخذ دورها المعتاد، وقدم شكره لممثل الاتحاد الدولي للعبة للتوجهات الرامية للتوسع بتطوير ونشر اللعبة.

بدوره، أكد كريم العنداري أن التطور والاحترافية المميزين اللذين تتمتع بهما الرياضة الإماراتية شجعا اتحاده على توسيع قاعدة التعاون المشترك مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية للمزيد من دعم تطوير رياضة مصارعة الذراعين، مبيناً أنه بحث تنظيم دوري مصارعة الذراعين على مستوى الإمارات، ليكون أول دوري منظم بهذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مطلع العام المقبل.