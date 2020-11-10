«فنية الجودو» تضيف وزناً جديداً في «اليوم الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الفنية المشرفة على نشاط الجودو المحلي، ومن أهمها إضافة وزن 55 كجم لأوزان منافسات بطولة اليوم الوطني للرجال، التي تدشن موسم الجودو المحلي يوم 27 من الشهر الحالي، بصالة نادي خورفكان بالساحل الشرقي.

وبإضافة وزن جديد لبطولة اليوم الوطني الـ49، تضم البطولة 8 أوزان تم اعتمادها رسمياً، هي تحت 55، 60، 66، 73، 81، 90، 100، وفوق 100 كجم، ويسمح للاعبين من مواليد 2002 وأكبر المشاركة في منافسات البطولة الافتتاحية من دون مشاركة الفئات العمرية الصغرى، بناء على التوجيهات الصادرة في هذا الجانب.

وتتضمن روزنامة الاتحاد الاستثنائية لهذا الموسم إقامة 7 بطولات فقط، في ظل المتغيرات التي سببتها جائحة كورونا، وتسببت في إعادة برمجة مسابقات الاتحاد، والتي تتضمن المبادئ العامة لإعادة النشاط وافتتاح المرافق الخدمية والترفيهية في فترة التعايش مع فيروس «كوفيد 19»، العديد من النقاط والإرشادات والشروط التي تمثل الإجراءات الاحترازية، التي صدرت فيما يتعلق بالمبادئ العامة لإعادة افتتاح المرافق المختلفة، والتي اشترطت على ضرورة إجراء فحص مخبري «PCR» لكافة المشاركين.