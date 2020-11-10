«سكي دبي» ينطلق بمنافسات تسلق الثلج

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع «تحدي دبي للياقة»، الذي يقام من 30 أكتوبر وحتى 28 نوفمبر، يستضيف «سكي دبي» سلسلة من الأنشطة المجانية الممتعة وسهلة الممارسة على الجميع، من خلال المشاركة وإتمام تحديات بدنية على مدار ثلاثين دقيقة، وبعد استضافته لفعالية «سنوغا» مؤخراً لإطلاق تحدي الثلاثين يوماً، ستبدأ التمارين عالية الشدة والتسلق على منحدرات «سكي دبي»، حيث تبلغ الحرارة -4 مئوية.

ويستضيف منتجع التزلج الداخلي بصورةٍ منتظمة أنشطة مبتكرة ومسلية، وذلك تماشياً مع سعيه الدائم لجعل الإمارات و«سكي دبي» وجهة عالمية للرياضة، ودعماً لجهود الدولة في التشجيع على أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وتتناسب الدورات والأنشطة مع جميع مستويات اللياقة البدنية، سواءً المتبدئين أو الرياضيين المحترفين. ويلتزم «سكي دبي» بتوجيهات وإرشادات الصحة والسلامة، من خلال اعتماد خطة شاملة للتعقيم والتباعد الجسدي، لضمان حصول الزوار على تجربة استثنائية مع المزيد من الطمأنينة.

وانطلقت أمس منافسات التسلق على الثلج وحتى الأحد المقبل بحد أقصى 30 مشاركاً، فيما تنطلق فترات التمارين عالية الشدة مع «أف 45» يوم 22 نوفمبر، بحد أقصى 20 من المشاركين.