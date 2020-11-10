اتحاد التنس عضواً بـ «الشاطئية الدولية»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد التنس انضمامه للجنة الشاطئية التابعة للاتحاد الدولي للتنس، ومقرها لندن، تمهيداً لنشر اللعبة في الدولة وتطويرها للاستفادة من الواجهات البحرية المميزة التي تتمتع بها إمارات الدولة، وللمشاركة في نشاطات لجنة الشاطئية الدولية بدءاً من الموسم الحالي، وذلك تزامناً مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد بنشر رياضة التنس في الدولة بشكل واسع، وتطويرها والتشجيع على ممارستها.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي: يأتي هذا التوجه تعزيزاً للتعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس، والتفاهم المشترك بين الجانبين خلال الاجتماعات التي شارك فيها اتحاد التنس، ونتطلع لنشر تنس الشاطئية بالدولة وتنظيم بطولات قوية، مؤكداً أن اللجنة الفنية بحثت تطوير رياضة التنس الشاطئية داخل الدولة، وتم اعتماد إقامة فعاليات مختلفة سيتم الكشف عنها في وقت قريب، فضلاً عن ورشة عمل للتعريف بها وحث اللاعبين على ممارستها، وشدد على أن الهدف تشكيل منتخب وطني بتنس الشاطئية في المستقبل، وبعد أن يتم ممارستها بشكل واسع، وأنه تم تشكيل فريق عمل للمساعدة في إنجاح هذا التوجه، ومقدماً الشكر لجميع الجهات الساعية لإنجاح البرنامج.