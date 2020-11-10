40 سائقاًً يتحفزون للفوز بـ «درفت دبي»

دبي (الاتحاد)

تنطلق بعد غدٍ النسخة الـ 12 من بطولة ريد بُل كار بارك درِفت، مع إقامة التصفيات المحلية في «دبي فستيفال سيتي» على حلبة ستقام خصيصاً للحدث في موقف السيارات الجنوبي، بالشراكة مع اتحاد الإمارات لرياضة السيارات، ومن أصل حوالي 40 سائقاً سيشاركون في التصفيات التمهيدية، سيتم اختيار 16 من بينهم حامل اللقب أحمد سمير العدل لخوض الحدث الرئيسي للبطولة الإماراتية طمعاً بحجز مقعد في النهائيات الدولية.

ويتأهّل الفائز في دبي إلى النهائيات العالمية لموسم 2020 - 2021، التي تحتضنها مصر في شهر نوفمبر من العام المقبل.

وتقام البطولة في ظل التزام تام بالإجراءات الصحية المتّبعة حالياً، بينما يعمل الحكام على تقييم أداء السائقين بناء على معايير محددة، تشمل إلى مهارات الدرِفت، تصميم السيارة لناحية الشكل الذي يجب أن يعكس الطابع الفريد والتنافسي للبطولة، إضافة إلى مؤثّرات أخرى، من بينها هدير المحركات والدخان المتصاعد خلال الأداء على الحلبة.

وكما جرت العادة، سيشرف المدير الرياضي للحدث وأسطورة الدرِفت عبدو فغالي على إعداد المسار، بشكلٍ يرفع مستوى التحدي ويضع المشاركين أمام اختبار جدي وصعب، من خلال أقسام متنوّعة تتضمن عراقيل ومتطلبات يفترض بكل متنافس الإبداع في تخطيها لحصد أكبر عدد من النقاط.