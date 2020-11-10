«هيئة الرياضة» تطالب المجتمع بالمشاركة في «خطة الخمسين»

دبي (الاتحاد)

وجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة إلى مختلف أفراد المجتمع، للمشاركة بطرح أفكارهم ومقترحاتهم وطموحاتهم، بما يسهم في تطوير الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة للرياضة في الدولة، والتي تأتي انطلاقاً من المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لإشراك المجتمع بكافة شرائحه واهتماماته لتصميم الخمسين عاماً القادمة للدولة.

وأوضح سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة، أن إشراك المجتمع والمهتمين بالمجال الرياضي، سيتم بتبني ملاحظاتهم ومقترحاتهم والعمل عليها، لتلبي طموحات الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة عبر تشكيل فريق عمل يتولى متابعة تنفيذها على مراحل، من خلال خطط عمل تضمن تنفيذها والالتزام بها، وأضاف: تتطلع الهيئة إلى عقود مقبلة لمستقبل الرياضة، عبر النقاش العميق حول احتياجات المجتمع وتبنيها كنقطة انطلاق نحو أفكار جديدة لمستقبل رياضي أفضل وريادي للدولة.

وبدأت الهيئة العامة للرياضة بدعوة المجتمع لتصميم الخمسين عاماً المقبلة، وفق 3 محاور رئيسية، الرياضة المجتمعية، الرياضة التنافسية، والمنظومة الرياضية، بهدف مشاركة الجميع في تأسيس مرحلة جديدة للرياضة الإماراتية عبر الأفكار والمبادرات والمقترحات.