195 لاعباً يتنافسون في دوري أبوظبي للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول، منافسات دوري أبوظبي للتنس للموسم الرياضي 2020-2021، ضمن أجندة البطولات الرياضية المحلية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بإشراف إدارة مدينة زايد الرياضية ورعاية ويلسون، بمشاركة 195 لاعباً ولاعبة يمثلون 46 جنسية لـ 9 فئات عمرية ما بين 12 – 60 سنة، عبر 350 مباراة حتى مارس المقبل، على ملاعب مدينة زايد الرياضية ونادي أبوظبي للسيدات وقصر الإمارات.

من جانبه قال سهيل عبد الله العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي: فخورون بانطلاقة دوري أبوظبي للتنس ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المحلية لمجلس أبوظبي الرياضي، الهادفة لزيادة رقعة ممارسي رياضة التنس في المجتمع، ضمن أعلى معايير الإجراءات الاحترازية ومتطلبات الوقاية من تفشي كورونا.

وأضاف قائلاً: بدأ دوري التنس بالتوسع ليستقطب عدداً أكبر من المشاركين في النسخة الثانية في فئتي الرجال والسيدات، فردي وزوجي، وستشهد المنافسات تنظيم أكثر من 350 مباراة، وسط العديد من تحديات الفترة الحالية، تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح للخروج بنسخة استثنائية تعكس اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي بهذه الرياضة العريقة.