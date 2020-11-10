73 خيلاً في سباق «العوير» بمضمار جبل علي

محمد حسن (دبي)

يقيم مضمار جبل بعد غدٍ ثاني حفلاته لهذا الموسم، سباق «العوير» بمشاركة 73 خيلاً تتنافس خلال أشواطه السبعة التي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 488 ألف درهم.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات بناءً على توجيهات راعي المضمار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك لاستضافة ثاني حفلات المضمار الأصفر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس عن بعد، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثلاً عن شادويل فارم راعي الشوط الرئيس، وعامر مكي ممثل بنك دبي التجاري، ومحمد حماد ممثل شركة الساحل للمقاولات، وسعيد العلي ممثل شركة دبي للمرطبات، وباسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

تحدث في بداية المؤتمر بالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، راعي مضمار جبل علي، المهندس شريف الحلواني مقدماً الشكر لجميع الرعاة والشركاء الأساسيين للأشواط السبعة لسباق «العوير».

وقال: إن إدارة مضمار جبل علي تقدر الدعم الكبير من شركاء المضمار، وعلى رأسهم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الراعي الرئيس لسباقات المضمار العائلي، مضيفاً: دعم سموه أثمر في التطور والازدهار لسباقات الخيل في مضمار جبل علي، وساهم في إنجاح منظومة السباقات بالدولة.

كما تحدث ممثلو الشركات الراعية معربين عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحته الفرصة لهم بالمشاركة في الرعاية بسباقات مضمار جبل علي، مؤكدين التزامهم وحرصهم على بالتواجد بالمضمار الأصفر.