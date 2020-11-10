«الجولف في دبي» تزيّن روزنامة ديسمبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، عن إضافة بطولة جديدة على روزنامة الموسم الحالي 2020، ‬وهي ‬بطولة «‬الجولف ‬في ‬دبي» ‬المقدمة ‬من ‬موانئ ‬دبي ‬العالمية، ‬والتي ‬ستقام ‬على ‬ملعب ‬النار ‬في ‬عقارات ‬جميرا ‬للجولف، ‬بالفترة ‬من ‬2 ‬إلى ‬5 ‬ديسمبر ‬المقبل، ‬بجوائز ‬مالية ‬تبلغ ‬1.2 ‬مليون ‬دولار ‬أميركي «‬4.4 ‬مليون ‬درهم ‬إماراتي».

ويأتي الإعلان عن هذه البطولة لتعزيز مكانة وأهمية دبي في الجولة الأوروبية، خصوصاً أن ذلك يعني إقامة بطولتين في دبي، خلال الفترة الختامية لموسم الجولة الأوروبية تحت عنوان «دبي سوينج» في ديسمبر، حيث ستقام بطولة «الجولف في دبي» قبل أسبوع من البطولة الختامية الأضخم على روزنامة الموسم، وهي بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام بالفترة من 10 ‬إلى ‬13 ‬ديسمبر ‬المقبل. وستكمل بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية الجدول الزمني المحدث للجولة الأوروبية لعام 2020، ‬والذي ‬يضم ‬الآن ‬38 ‬بطولة، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬15 ‬فعالية ‬إضافية ‬لم ‬تكن ‬موجودة ‬قبل ‬توقف ‬الموسم ‬مؤقتاً ‬بين ‬مارس ‬وبداية ‬يوليو، ‬كما ‬يعني ‬أن ‬الجولة ‬الأوروبية ‬ستزور ال‬دولة 4 ‬مرات ‬في ‬عام ‬2020، ‬إلى ‬جانب ‬بطولات: ‬أبوظبي ‬إتش ‬أس ‬بي ‬سي، ‬أوميجا ‬دبي ‬ديزرت ‬كلاسك ‬وبطولة ‬جولة ‬موانئ ‬دبي ‬العالمية، ‬وأخيراً ‬بطولة «‬الجولف ‬في ‬دبي»‬.

وسيحاول اللاعبون في البطولتين تأمين مكانهم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ جوائزها المالية 8 ‬ملايين ‬دولار ‬أميركي، ‬والتي ‬تشمل ‬بصورة ‬استثنائية ‬هذا ‬العام، ‬أفضل ‬60 ‬لاعباً ‬متاح ‬في ‬ترتيب «‬السباق ‬إلى ‬دبي»، ‬بالإضافة ‬إلى ‬أي ‬عضو ‬في ‬الجولة ‬الأوروبية ‬يكون ‬ضمن ‬أفضل ‬75 ‬لاعباً ‬على ‬التصنيف ‬العالمي ‬الرسمي ‬للجولف ‬في ‬ختام ‬بطولة ‬الماسترز، ‬الذي ‬لم ‬يتم ‬إعفاؤه ‬بأي ‬شكل ‬آخر.

وقال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية: لقد واجهنا تحدياً مختلفاً ومعقداً للغاية لإعادة تصور جدولنا الزمني لعام 2020 ‬تماماً ‬منذ ‬مارس، ‬لكن ‬فريقنا ‬عمل ‬بجد ‬‬خلف ‬الكواليس، ‬وأظهر ‬الإبداع ‬والمرونة، ‬أن ‬بطولة ‬الجولف ‬في ‬دبي ‬المقدمة ‬من ‬موانئ ‬دبي ‬العالمية ‬هي ‬القطعة ‬التي ‬تكمل ‬جدولنا، ‬وتواصل ‬سياستنا ‬في ‬اللعب ‬في ‬مجموعات ‬جغرافية.