9737 دقيقة تجهّز نجوم المنتخب

رضا سليم (دبي)

يتصدر اللاعبون الدوليون المشهد في دوري الخليج العربي، بعد انتهاء الجولة الخامسة، والإعلان عن التوقف لخوض معسكر الإعداد، واللعب مباراتين وديتين، في إطار تحضيرات «الأبيض» للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات «مونديال 2022» وكأس آسيا 2023، والتي تستأنف العام المقبل. وشارك جميع لاعبي «الأبيض» في مباريات الدوري بنسب متفاوتة من الدقائق، إلا أن هناك 10 لاعبين حصدوا «العلامة الكاملة» بخوض جميع الجولات كاملة، بمعدل 450 دقيقة لكل منهم، وهم خالد عيسى حارس العين، وعادل الحوسني حارس الشارقة، وزميله شاهين عبدالرحمن، وأيضاً محمود خميس «النصر»، ومحمد برغش «الوحدة»، وعبدالعزيز هيكل «شباب الأهلي» وزميله يوسف جابر، بجانب فابيو ليما «الوصل»، وعلي مبخوت «الجزيرة»، ومحمد فوزي «النصر»، وخرج من القائمة محمد شاكر لاعب العين الذي تعرض للإصابة، وكان ضمن اللاعبين الدوليين الذين حققوا «العلامة الكاملة».

ويوجد في قائمة المنتخب 6 لاعبين تخطوا حاجز الـ400 دقيقة، من بينهم 4 من الجزيرة، وهم محمد العطاس «435 دقيقة»، وخليفة الحمادي «434 دقيقة»، وخلفان مبارك «343 دقيقة»، وعبدالله رمضان «423 دقيقة»، بالإضافة إلى تيجالي لاعب النصر «423 دقيقة»، وماجد سرور من الشارقة «408 دقائق».

ويوجد 4 لاعبين تخطوا حاجز 300 دقيقة، وهم علي سالمين من الوصل «396»، وأحمد برمان من العين «370»، وزميله بندر الأحبابي «314»، وسالم راشد من الجزيرة «303»»، بجانب 3 لاعبين فقط، تخطوا حاجز 200 دقيقة، وهم علي خصيف حارس الجزيرة، وعبدالله كاظم لاعب حتا المنضم حديثاً للمنتخب «243»، وكايو كانيدو لاعب العين «237»، فيما تجاوز حاجز الـ100 دقيقة في 5 جولات 4 لاعبين، وهو الأقل في المشاركة مع أنديتهم، وهم: علي صالح لاعب الوصل «176»، وحبيب الفردان لاعب النصر «143»، وخليل إبراهيم لاعب الوحدة «125»، وخالد باوزير لاعب الشارقة «103»، وصل معدل الدقائق التي لعبها نجوم منتخبنا 9737 دقيقة.

ويؤكد عدد من المدربين أن جولات دوري الخليج العربي رفعت «رتم» الأداء لدى لاعبي المنتخب، وأيضاً استعادوا «فورمة» المباريات، من خلال ارتفاع معدل اللياقة البدنية.

وأشار عبدالمجيد النمر إلى أن فترة معسكر المنتخب هذه المرة إيجابية، لأنها تأتي في توقيت مناسب، لجاهزية جميع اللاعبين المنضمين إلى المعسكر، وهو ما يمثل عاملاً إيجابياً، من خلال اللعب مباراتين وديتين، ولعل الجولات الماضية، كشفت عن ظهور فرق بمستوى متميز، مثل بني ياس والنصر والشارقة، وهو ما يكشف نية الظهور بصورة طيبة، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى المنتخب.

وأضاف أن مدرب المنتخب اختار اللاعبين من خلال متابعته للدوري، وهذه الاختيارات منطقة، بناءً على مستوى اللاعبين في المباراة، ولم يكن هناك ضغط كبير للمباريات، وإقامة مباراة كل 4 أيام على سبيل المثال، معدل طبيعي، وليس مضغوطاً.

وطالب عبدالله صقر مدرب المنتخب الأسبق، بتركيز لاعبي المنتخب، خلال الفترة المقبلة، وأن يتمسكوا بالأمل في التصفيات، مشيراً إلى أن ضغط الجولات الأخيرة ليس سلبياً، بل مؤشر إيجابي، في ظل جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، من خلال الأداء الجيد مع أنديتهم، وتوقيت المعسكر والمباريات الودية جيد، لأن مدرب المنتخب بحاجة إلى هذا المعسكر، ولعب مباريات ودية، لقياس مستوى فكره مع اللاعبين.

وكشف المدرب وليد عبيد أن ارتفاع اللياقة البدنية، ظهر في المباريات بشكل واضح، خاصة لاعبي المنتخب فوق سن الـ30، كانوا يكملون المباريات بلياقة بدنية وفنية عالية، وهو ما يعني أن الدوليين استفادوا من مباريات الدوري، ويمثل المعسكر فرصة للمدرب للتعرف عن قرب على مستويات اللاعبين، بالإضافة إلى ضم لاعبين جدد يظهرون للمرة الأولى في صفوف «الأبيض»، والخيارات كثيرة أمام المدرب بعد هذه الجولات، وظهور لاعبين بمستوى طيب في كل الأندية.