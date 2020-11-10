5 تجارب في دبي والشارقة وعجمان

منير رحومة (دبي)

تشهد ملاعب دبي والشارقة وعجمان، بداية من الغد، سلسلة من المباريات الدولية الودية، استعداداً للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبدأت 7 منتخبات آسيوية معسكراتها بالدولة، وهي الأردن والعراق وسوريا والبحرين وأوزبكستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني، على أن تقام 6 تجارب دولية 12 و16 نوفمبر الجاري.

ويلتقي غداً، منتخبنا مع طاجيكستان على ملعب الوصل في زعبيل، والأردن مع العراق، على ملعب عجمان، وسوريا مع أوزبكستان على ملعب خالد بن محمد بالشارقة، على أن تقام مباراتان فقط يوم الاثنين المقبل، الأولى بين «الأبيض» والبحرين على ملعب آل مكتوم بنادي النصر، والثانية بين الأردن وسوريا على ملعب الوصل في زعبيل.

ويذكر أن معسكرات طاجيكستان، وسوريا، ولبنان تقام بالإمارات، باستضافة من اتحاد الكرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن المباريات الودية تقام خلال «أيام الفيفا»، وفقاً البروتوكول الصحي الذي اعتمده الاتحاد الدولي لمختلف المباريات الودية والرسمية، حرصاً على سلامة اللاعبين ووقاية من خطر جائحة كورونا، ووفر اتحاد الكرة كل الظروف الملائمة، حتى تقام المباريات في ظروف ملائمة وإيجابية، تعكس نجاح الدولة في التعامل مع «الجائحة».