اتحاد الكرة يطلق برنامج اللقاح

دبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد كرة القدم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، برنامج جرعة لقاح «كوفيد-19» لأعضاء الأندية والمنتخبات الوطنية، ومنتسبي كرة القدم بالدولة، في إطار جهوده الرامية للحفاظ على سلامة الرياضيين، وممارسي لعبة كرة القدم، ودعماً للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، إن البرنامج يأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على السير والمضي قدماً مع القرارات التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع، مشيداً بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة التي كان لها الأثر الإيجابي في جعل الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في كيفية التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، وباستخدام أفضل الممارسات والمعايير الطبية المتقدمة.

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي منتسبي كرة القدم بالدولة الاستفادة من البرنامج، وتلقي جرعة «كوفيد- 19»، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأنهى الاتحاد الترتيبات الخاصة بعملية تلقي اللقاح لأندية الدولة، من أجهزة فنية وإدارية وطبية للفريق الأول والرديف، كذلك هو الحال للمنتسبين إلى الاتحاد والمنتخبات الوطنية ورابطة المحترفين.