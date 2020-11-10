«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع جرانت

دبي (الاتحاد)

التقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، مع الإسرائيلي أفرام جرانت المدير الفني السابق لمنتخبي إسرائيل وغانا، وأندية تشيلسي وبورتسموث وويستهام وبارتيزان بلجراد وتيرو ساسانا.

وحضر اللقاء ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وتم خلاله استعراض أوجه التعاون بين المجلس والمدرب الإسرائيلي صاحب الخبرة التدريبية الطويلة، والتي يوظفها حالياً في مجال تأهيل المدربين، من خلال ورش عمل متقدمة ومحاضرات ودورات تدريبية متقدمة للمدربين في العديد من الدول.

وقدم سعيد حارب شرحاً للمدرب الإسرائيلي عن الرياضة في الإمارات عامة ودبي خاصة، ودور «دبي الرياضي» في نشر ممارسة الرياضة، وتطوير القطاع الرياضي، وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأكاديميات الدولية، في افتتاح مقرات لها في دبي، والاستفادة من التطور في بيئة العمل، وجميع المجالات، وكذلك التنوع السكاني الكبير، بوجود أكثر من 200 جالية تعيش وتعمل في الدولة.

وأكد حارب أن «دبي الرياضي» يحرص على توفير سبل النجاح، لأي جهة رياضية دولية، ترغب في التعاون مع دبي، من خلال التسهيلات التي تسهم في سرعة وسهولة تحقيق أهداف العمل وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة للأندية والمدربين في مختلف المجالات.

واستعرض حارب دور مؤتمر دبي الرياضي الدولي في تطوير كرة القدم في الإمارات والمنطقة والعالم، بعد أن أصبح منصة دولية تستعرض سنوياً أهم التجارب الرياضية الاحترافية لصناع القرار في الاتحادات الدولية والأندية العالمية ونجوم اللعب والتدريب والإدارة، وكذلك جهود المجلس في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة.

وأبدى جرانت سعادته بزيارة الدولة، ومشاهدة النهضة الحضارية التي تعيشها، وتوفر الأجواء الإيجابية المساعدة لإنشاء ونمو الأعمال، معرباً عن إعجابه بتطور القطاع الرياضي في الدولة، واستضافة الأحداث الدولية المتنوعة، وفي مقدمتها كرة القدم، وذلك بفضل تطور جميع قطاعات العمل وجودة الحياة فيها، وعن تطلعه لتبادل الخبرات والتعاون في مجال تطوير كرة القدم في الدولة.