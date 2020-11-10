«الآسيوي» ينتظر رد إسلام خان حول إيجابية الفحص

معتز الشامي (دبي)

ينتظر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وصول رد من الكازاخستاني إسلام خان، حول إيجابية العينة الأولى، من فحص المنشطات الذي سبق وأن أجراه اللاعب في المباراة الأخيرة للعين بدوري أبطال آسيا، بعدما تم تحديد المادة التي كشفت عنها الاختبارات في الدم، ووفق البروتوكول المتبع، يرسل الاتحاد الآسيوي إيقافاً مؤقتاً للاعب على مستوى الدوري، لحين الرد والإيضاح حول أسباب دخول تلك المادة المكتشفة في جسده، على أن يتم إرسال العينة الثانية للمختبرات الرسمية المعتمدة، من أجل تحليلها للتأكد من تبريرات اللاعب، ومن ثم تحويل الأمر إلى اللجنة المختصة، سواء لإصدار عقوبة إيقاف، أو قبول المبررات وعدم الإيقاف.

وفي كل الأحوال ينتظر أن يتم إيقاف اللاعب، وهو ما قد يتطلب توجه العين مستقبلاً للبحث عن بديل، خاصة أن عقوبة إيقاف المنشطات، ربما تصل إلى 6 أشهر، وفي بعض الحالات يكون الأمر أكثر من ذلك.

وكانت «الاتحاد» انفردت بخبر إيقاف إسلام خان مؤقتاً بسبب المنشطات، وهو ما سبب عدم مغادرته للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده، وينتظر حسم الأمر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك المادة ربما تكون دخلت إلى الجسم عن طريق الخطأ، أو من دون تعمد.

وعلى الجانب الآخر، تشهد مواجهة العين وخورفكان، يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور الأول لكأس الخليج العربي، أزمة أخرى تتعلق بغياب الهدافين عن تشكيلة «البنفسج»، حيث يسعى الفريق للبحث عن تسجيل الأهداف، في ظل غياب أهم المهاجمين، بعد أن انضم لابا إلى منتخب توجو، وإصابة ويلسون، كما انضم كايو إلى «الأبيض»، فيما يغيب جمال معروف للإصابة، وبالتالي يتم الدفع بفهد حديد، ليكون الخيار الوحيد أمام بيدرو مدرب العين.

وأكد الدكتور نجيب عطا الله رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى هيلث بوينت عضو، أن المدافع الدولي محمد شاكر، خضع لفحص طبي مكثف، تضمن الرنين المغناطيسي، وكشف أنه يعاني تمزقاً في الأربطة الأمامية والعلوية لكتفه الأيسر، وأن الأربطة تتألف من الأمامية والعلوية والخلفية، ولكل منها أدوار مرتبطة بحركة الكتف، والخطة المقررة لعلاج اللاعب بالخلايا الجذعية والحقن بالبروتين، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي المكثف نحو 4 أسابيع، ونأمل أن يعود اللاعب أفضل وأقوى بعد التماثل للشفاء والانخراط في التدريبات الجماعية.

وأدلى فهد حديد بتصريحات إلى قناة العين الرسمية، وصف فيها فوز «الزعيم» على الظفرة بالجولة الخامسة للدوري بالمهم والدافع الكبير للاستمرار في طريق الانتصارات، خصوصاً بعد ضياع 7 نقاط.

وحول تأثير جلوسه على «الدكة»، قال: أنا لاعب محترف، وأحترم قرارات المدرب، بل أثق في رؤيته، وأدرك جيداً المطلوب مني، وقتما أتيحت لي الفرصة، يتوجب عليّ العمل على إظهار أفضل ما لدي واللعب بروح قتالية وترجمة ثقة المدرب، حتى لو شاركت أقل من دقيقتين، لأنني أتابع وأقرأ ما يجب علينا فعله، وعندما تتاح الفرصة أحرص على تنفيذ التوجيهات، وتألقي يرجع إلى دعم الإدارة وزملائي، وهو ما يساعد أي لاعب يتمتع بالمهارة والسرعة على تقديم المطلوب منه.

وعن جائزة أفضل لاعب في مباراة الظفرة، والتي حصل عليها وفقاً لاستفتاء الجماهير، قال: تمثل الدافع المهم مع الفريق، ومشوار المنافسة على اللقب لا زال طويلاً، ولدينا أهداف كبيرة، وفي العين مطالبون بالمنافسة على جميع البطولات، والنادي يتمتع بثقافة حصد الألقاب، ولاعبوه يملكون عقلية العودة إلى المباريات مهما كانت الظروف، وإذا كان الفريق متأخراً بهدفين أو ثلاثة، بإمكانه تغيير النتيجة لمصلحته.

وبشأن تسجيله الأهداف القاتلة في آخر مباراتين، قال: الأمر يتوقف على التوقيت الذي تتاح خلاله فرصة الوجود ضمن التشكيلة، وشخصياً لا أعتبر المباراة محددة بتسعين دقيقة، ودائماً أضع في الحسبان 5 دقائق إضافية، من الممكن أن تصنع الفارق، والأهم أن تستمر في العطاء.

وعن احتفاله بالأهداف أشار إلى أنه يطلق عليها «الجوكر»، ومع ذلك يبقى الأهم دائماً هو أن يفوز الفريق.