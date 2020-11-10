جوستافو: الخروج المستمر من المباريات قرار فني

رضا سليم (دبي)

ينهي عجمان تدريباته اليوم، استعداداً لمواجهة الفجيرة، في لقاء العودة، بكأس الخليج العربي غداً، وهي المحطة الأصعب التي تحدد مصير «البرتقالي»، بالاستمرار في البطولة، أو الوداع المبكر، بعدما خسر بهدف، في المباراة الذهاب، وتختلف المباراة هذه المرة، نظراً لوجود عدد كبير من المصابين في الفريق، بالإضافة إلى معاناة عدد كبير من الإجهاد بسبب المباريات المتتالية لدوري الخليج العربي.

ويحدد المصري أيمن الرمادي مدرب الفريق التشكيلة النهائية للمباراة، في ختام التدريب اليوم، ومن المتوقع أن تضم عدداً كبيراً من البدلاء والصف الثاني، وهو ما يعني أن الفريق يدخل المباراة بتشكيلة جديدة.

من جانبه، قال البرازيلي جوستافو لاعب عجمان: تدريبنا جيد هذا الأسبوع، وتجاوزنا مرحلة التعادل الأخيرة أمام بني ياس، ونأمل أن ندخل المباراة المقبلة، ونحن في جاهزية تامة وأفضل صورة.

وأضاف: لعبنا ضد الفجيرة في مباراة الذهاب، وقدمنا مستوى جيداً، ونأمل أن ننجح في مهمتنا خلال مباراة العودة، ونسجل أهدافاً في اللقاء، تمنحنا التأهل إلى الدور الثاني، وكما تابع الجميع أمام بني ياس في الدوري، فقد لعبنا بالصف الثاني، وقدمنا مستوى متميزاً، وهو ما نأمله أمام الفجيرة.

وأشار إلى أن عجمان يتطور من مباراة إلى أخرى، وجميع اللاعبين لديهم القدرة على بذل المزيد من الجهد، ومع استمرار المباريات في جولات الدوري المقبل، موضحاً أنه سعيد بتجربته الأولى بدوري الخليج العربي، في ظل الدعم الذي يحصل عليه من إدارة النادي، ويشعر بالراحة والانسجام مع الفريق، وستكون المباريات المقبلة أفضل له مع عودة المصابين.

وحول خروجه المستمر من المباريات، قال: إنه قرار فني يعود إلى الجهاز الفني، ولكني في حالة بدنية وفنية، تسمح لي بالاستمرار في المباريات، من دون الخروج من الملعب.