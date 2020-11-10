«الملك» جاهز لـ «العميد» بـ «القوة الضاربة»

علي معالي (الشارقة)

أكد أحمد مبارك مدير الكرة بالشارقة، أن إصابة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز خفيفة، ولن تمنعه من المشاركة في مباراة الجولة المقبلة أمام النصر، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي يوم 20 نوفمبر الجاري، وهي عبارة عن «كدمة بسيطة» في القدم، نتيجة ضربة شديدة في مباراة الجزيرة، ولكنها لا تدعو إلى القلق.

وقال: «العميد» يقدم مستويات متميزة، ويلعب بتوازن كبير، وهو فريق أكثر من رائع حالياً، ودخول هدف في شباكه يعني صعوبة الوصول إلى مرماه، ويعكس ذلك ثمرة جهد كبير من إدارة ومدرب «الأزرق» للوصول إلى هذا المستوى، وما يحدث في «دورينا» من نتائج، يؤكد صعوبة الموسم الحالي.

وأضاف:«الملك» جاهز تماماً لكل التحديات الكبيرة، بداية من مواجهة النصر المقبلة، ومباراتنا مع «العميد» كبيرة، لأنها بين فريقين في المقدمة، ويملكان عناصر رائعة، والشارقة جاهز بكل قوته.

وأشار أحمد مبارك إلى أن عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق، نجح في صناعة «توليفة» ممتازة بين إيجور كورونادو وكايو لوكاس، من خلال اللعب الجماعي، حيث لاحظ العنبري في بداية التحضير للموسم الجانب الفردي لكل لاعب، مما كانت له بعض التأثيرات السلبية على الأداء العام، ومن خلال رؤية المدرب وتحدثه وطريقة لعبه، تم العمل بشكل جماعي، ليس فقط بين إيجور وكايو، ولكن لبقية العناصر الذين يملكون قدرات فردية، يمكن تسخيرها للعمل الجماعي، وخدمة مصلحة الفريق بشكل عام، وهو ما جعل الجميع يشاهد عملاً مختلفاً ومثمراً بين كافة اللاعبين داخل الملعب، وأن الاستفادة من دوري أبطال آسيا رائعة للغاية في العديد من الجوانب.

وقال: النتائج الإيجابية التي يحققها «الملك» حتى الآن، والفوز في أول 5 جولات، مع أداء متميز ثمرة تكاتف الجميع داخل «البيت الشرقاوي»، ومن وقوف جماهيرنا والقائمين على الرياضة بـ«الإمارة الباسمة» خلف الفريق بالدعم الرائع، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي التي نرى أنها أصبحت وسيلة دعم كبيرة للاعبين، بما يتم تناوله من تغريدات وتعليقات من كبار المهتمين بالرياضة.

وأضاف: هناك تركيز كبير من جميع اللاعبين، بدليل تقديم 5 جولات، أعتبرها نموذجية من النواحي كافة، وهناك جهد فني وإداري مع الفريق، وعلينا مواصلة العمل بهذه الطريقة، ولا بد من الإشادة بالالتزام الواضح من اللاعبين، خلال الفترات الماضية.

وقال: عندما تكون لدينا عقلية بحجم علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله العجلة رئيس شركة الكرة، لا بد أن تعمل بمنتهى الجدية، والثنائي نجحا معاً، على سبيل المثال، في جعل دكة بدلاء «الملك» في منتهى القوة، والعمل أسهم في أن يقوم الجهاز الفني بدوره بنجاح.

ونفي أحمد مبارك أن تكون الأسماء الكبيرة من النجوم مصدر قلق، خاصة أن منهم من يجلس على «الدكة»، وقال: هناك دور إداري مهم يتم القيام به، وانسجام وتناغم بيننا وبين اللاعبين، وأنا قريب للغاية منهم ومعي سعود الدوخي إداري الفريق، ويدرك اللاعبون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لذلك يتفهمون طريقة العمل داخل الملعب وخارجه، وأرى أنه من مباراة إلى أخرى هناك تشجيع من «الدكة» لمن يتواجد بالملعب.

وأضاف: الحسن صالح يشعر أحياناً بألم في القدم، ما يدفعنا إلى عدم استعجال الدفع به، وطلب العنبري تقريراً طبياً مفصلاً لمعرفة أمر الالتهاب، وهناك تواصل بين طبيب الفريق الدكتور محمد العربي، والطبيب الذي أجرى له الجراحة من قبل، للوقوف على الحالة الصحية الكاملة.