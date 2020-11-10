تصفيات أمم أفريقيا: «العرب الثمانية» في «الامتحان المهم»

القاهرة (د ب أ)

بعد توقف دام لمدة عام تقريباً بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، تعود عجلة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون إلى الدوران من جديد، بدءاً من اليوم.

تخوض المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في التصفيات عدداً من المواجهات المهمة في مجموعاتها بالجولتين الثالثة والرابعة، حيث سيتحدد - إلى حد بعيد -على إثر نتائجها موقفها من التأهل للنهائيات، التي تأجلت إقامتها إلى مطلع عام 2022، بدلاً من موعدها الأصلي في يناير القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا في «القارة السمراء».

يخوض السودان مواجهتين من «العيار الثقيل» أمام نظيره الغاني في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة الثالثة، حيث يحتل المنتخب السوداني، بطل أمم أفريقيا عام 1970، المركز الثالث في الترتيب، برصيد ثلاث نقاط، متأخراً بفارق المواجهات المباشرة عن جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتصدر منتخب غانا المجموعة بست نقاط. رغم صعوبة المهمة، يأمل السودان في العودة لطريق الانتصارات عبر بوابة غانا، الفائز بالبطولة أربع مرات، بعد خسارته صفر-1 أمام مضيفه جنوب أفريقيا في الجولة الماضية.

في المجموعة الخامسة، يلتقي المنتخب المغربي مع أفريقيا الوسطى، في حين يواجه موريتانيا نظيره البوروندي، ويسعى المنتخبان العربيان للحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم، لإنعاش آمالهما في بلوغ النهائيات.

يحتل المغرب، المتوج بأمم أفريقيا عام 1976، المركز الأول برصيد 4 نقاط، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه موريتانيا، بعدما تعادل المنتخبان من دون أهداف بالعاصمة الرباط في الجولة الافتتاحية، قبل أن يفوز المغرب على بوروندي، وكذلك موريتانيا على أفريقيا الوسطى في الجولة الماضية.

يتطلع منتخب مصر لتعويض بدايته الباهتة في المجموعة السابعة، حينما يواجه توجو، في حين يلتقي جزر القمر مع كينيا بالمجموعة ذاتها.

وفجر جزر القمر، الذي يحلم بالصعود للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه، مفاجأة مدوية، بصدارته المجموعة «4 نقاط»، بفارق نقطتين أمام كينيا ومصر، في حين تحتل توجو المركز الأخير بـ «نقطة».

يبحث «الفراعنة»، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا «7 ألقاب»، عن انتصاره الأول، عقب تعادله 1-1 مع كينيا، ومن دون أهداف مع جزر القمر، فيما يحلم «جزر القمر» بمواصلة نتائجه اللافتة على حساب كينيا.

يطمع الجزائر «حامل اللقب» في الحفاظ على العلامة الكاملة، حينما يلاقي زيمبابوي في المجموعة الثامنة، التي تشهد لقاءين آخرين بين بوتسوانا وزامبيا، يتربع الجزائر على الصدارة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على بوتسوانا وزامبيا، متفوقاً بفارق نقطتين على زيمبابوي.

لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لتونس، الذي يلتقي مع تنزانيا في المجموعة العاشرة، التي تشهد مواجهتين أخريين بين ليبيا وغينيا الاستوائية.

يتواجد تونس، الذي فاز بكأس البطولة عام 2004، على القمة بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام ليبيا، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على تنزانيا الثالث، الذي خسر أمام المنتخب 1- 2 في الجولة الماضية، ويتذيل غينيا الاستوائية الترتيب بلا نقاط.

من ناحية أخرى، يسعى كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، اللذين سبق لهما الفوز بالبطولة، لتوفيق أوضاعهما في مجموعتيهما، عقب انطلاقتهما المخيبة في التصفيات.

يلتقي كوت ديفوار، الفائز بالبطولة 1992 و2015، مع مدغشقر في المجموعة الحادية عشرة، التي تشهد مباراتين أخريين بين إثيوبيا والنيجر.

تتصدر مدغشقر الترتيب بست نقاط، فيما يحتل إثيوبيا المركز الثاني بثلاث نقاط، عقب فوزه 2-1 على كوت ديفوار، صاحب المركز الثالث، الذي يملك الرصيد ذاته، وتبدو حظوظ النيجر ضئيلة في تلك المجموعة، في ظل تواجده في المركز الأخير بلا نقاط.

من جانبه، يهدف الكونغو الديمقراطية، المتوج بالبطولة 1968 و1974، إلى تحقيق فوزه الأول في المجموعة الرابعة، عندما يلاقي نظيره الأنجولي، بينما تلتقي جامبيا مع الجابون.

اكتفى منتخب الكونغو الديمقراطية بالتعادل مع الجابون وجامبيا في أول مباراتين، ويحلم أنجولا «متذيل الترتيب» بحصد أول ثلاث نقاط عقب خسارته في أول جولتين. كما تشهد المجموعات الأخرى، عدداً من اللقاءات المهمة، حيث تلتقي مالي مع ناميبيا، وغينيا مع تشاد في المجموعة الأولى، وأوغندا مع جنوب السودان، وبوركينا فاسو مع مالاوي في المجموعة الثانية، والكاميرون مع موزمبيق والرأس الأخضر مع رواندا بالمجموعة السادسة. يلعب السنغال، وصيف بطل النسخة الماضية، مع غينيا بيساو، والكونغو مع إسواتيني «سوازيلاند سابقاً» في المجموعة التاسعة، كما يلتقي نيجيريا، الذي يملك ثلاثة ألقاب في أمم أفريقيا، مع سيراليون، وبنين مع ليسوتو في المجموعة الثانية عشرة.