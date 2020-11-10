برشلونة يتراجع عن بيع ديمبلي

أنور إبراهيم (القاهرة)

تراجع برشلونة عن موقفه، فيما يتعلق باللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي المتوج مع «الديوك» بـ «مونديال روسيا 2018»، وقرر التمسك به حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، بعد أن أشارت بعض الصحف والمواقع الرياضية الإسبانية، إلى رغبة «الكتالوني» في وضع النجم ضمن قائمة الراحلين، بالبيع أو الإعارة، خلال «الميركاتو الشتوي» المقبل. وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن وراء القرار يعود إلى إصابة الشاب أنسو فاتي، خلال مباراة ريال بيتيس في «الليجا»، واضطراره إلى إجراء جراحة، وتأكد غيابه عن الفريق لفترة تصل إلى 4 أشهر، ما يعني افتقاد هجوم لـ «البارسا» لأحد نجومه المتألقين، يضاف إلى ذلك أن ديمبلي نفسه الذي عاد للعب بانتظام مع الفريق، بل وتألق في المباريات وسجل أهدافاً «هدف كل 108 دقائق»، بعد أن شارك أساسياً في ثلاث مباريات من آخر4 مباريات. وقال الموقع: إن «الكتالوني» لم يحدد بعد، ما إذا كان سيقدم لديمبلي عرضاً جديداً لتمديد عقده من عدمه، كما أن اللاعب نفسه ليس متعجلاً الحديث عن مستقبله، بعد أن عاد للتألق والمشاركة أساسياً مع الفريق.