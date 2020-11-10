إنريكي ودي بور.. «ذكريات البارسا»!

مدريد (أ ف ب)

يستعيد المدربان لويس إنريكي وفرانك دي بور ذكرياتهما في برشلونة، عندما يلتقي منتخبا إسبانيا وهولندا لكرة القدم في الودية الأقوى اليوم، وبعد 17 عاماً من انتهاء مشوارهما المتزامن مع النادي الإسباني، يلتقي إنريكي ودي بور كخصمين هذه المرة على ملعب «يوهان كرويف» الذي جسّد هوية لعب المنتخب «البرتقالي» وفريق برشلونة.

وهذه أول مباراة بين المنتخبين منذ خمس سنوات، علماً بأن إسبانيا حسمت نهائي «مونديال 2010» في الوقت الإضافي، قبل أن تثأر هولندا جزئياً 5-1 في الدور الأول من مونديال 2014.

وُلد إنريكي في الثامن من مايو 1970، وبعده بسبعة أيام أبصر فرانك النور مع توأمه النجم السابق رونالد.

لعبا سوياً في 122 مباراة مع برشلونة، في الفترة التي أمضاها المدافع الهولندي السابق بين 1999 و2003 في كتالونيا.

قال دي بور في عام 2014 خلال مواجهتهما الأولى على مقاعد البدلاء: كانت علاقتنا ممتازة أنا ولويس، في الملعب وخارجه.

تابع، عندما كان فريقه السابق أياكس أمستردام يتواجه مع برشلونة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: كان نائب القائد في الفريق، ويمتاز بذهنية الفائز والمقاتل، كان محترفاً مثالياً، آنذاك خرج إنريكي فائزاً مع برشلونة مرتين «3-1 ذهاباً و2-صفر إياباً»، وتشرب الاثنان الفلسفة الهولندية مع المدرب لويس فان جال «1997-2000، ثم 2002-2003» في كتالونيا، وبالتالي فإنها يتمتعان برؤية كروية مشابهة وهي الاستحواذ مع تمريرات قصيرة مضاعفة.

كان مدرب هولندا الجديد عاشقاً للعب الهجومي الجميل في حقبته مع برشلونة، وتميز بصرامته وقوته البدنية، وأحب بناء الهجمات من الخلف بفضل مهارته بقدمه اليسرى، وكان قارئاً جيداً للعب، متعطشاً للفوز ومزوداً بثقة هولندية لافتة.

الأمر ذاته بالنسبة للويس إنريكي العائد للإشراف على «لا روخا»، بعد وقفة محزنة شهدت وفاة طفلته المريضة خانا، ويحاول نقل تجربته الناجحة نسبياً مع برشلونة «2014-2017»، بعد سنتين من رحيل جوارديولا «2008-2012».