بيلينجهام.. الاستدعاء الأول

لندن (د ب أ)

تلقى جود بيلينجهام أول استدعاء له للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، عقب خروج ترينت ألكسندر أرنولد وجيمس وارد بروس من القائمة بسبب الإصابة.

وكان بيلينجهام «17 عاماً»، لاعب بروسيا دورتموند الألماني يتدرب بالفعل مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، لكنه سينضم لزميله بالفريق جادون سانشو بالمنتخب الأول.

اضطر ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول للخروج من القائمة بسبب إصابة في سمانة الساق خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مانشستر سيتي 1/‏‏1 الأحد، بينما استبعد وارد بروس كإجراء احترازي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وتعرض ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد لكدمة في المباراة، التي فاز بها فريقه على إيفرتون 3/‏‏ 1، ولكنه مازال ضمن قائمة المنتخب قبل أن يخضع لاختبار بدني غداً.

ويستضيف المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، المنتخب الإيرلندي في مباراة ودية يوم الخميس المقبل، قبل أن ينهي مبارياته في دوري أمم أوروبا بمواجهة المنتخب البلجيكي يوم الأحد المقبل، ثم المنتخب الآيسلندي يوم 18 من الشهر الجاري.