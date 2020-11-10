طبيبة صربية لحل لغز عسيري

الرياض (د ب أ)

يعتزم نادي النصر السعودي عرض عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق على الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش، المتخصصة في إصابات العضلات، في حال استمرار معاناته من الآلام.

وكان عسيري عانى من إصابة عضلة الساق، بعد مشاركته مع الفريق في دوري أبطال آسيا، في سبتمبر الماضي، وعاودته الإصابة فور مشاركته مع فريقه في المباراة أمام الأهلي، في الدور قبل النهائي من كأس الملك، ولم يستطع استكمال اللعب خلالها.

ومن المنتظر أن يخضع عسيري لاختبارات طبية إضافية، لمساعدة الجهاز الطبي في النادي على البحث عن نتائج أكثر دقة.