«تنفيذي العربي للمبارزة» يعتمد أجندة بطولاته

دبي (وام)

ناقش المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للمبارزة، خطط وبرامج الاتحاد الجديد 2020 /‏‏‏ 2021، واعتمد استراتيجية جديدة للبطولات والتجمعات العربية، كما تبنى العديد من المبادرات المهمة التي تخدم المبارزة العربية بصفة عامة، ومن أهمها استحداث بطولة كأس العرب للعمومي للأندية للفردي والفرق، واقتصار بطولات المنتخبات العربية للفئات العمرية تحت 11، و13، و15، و17 سنة.

جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد مساء أمس عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، وترأسه المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، والذي تطرق إلى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تحديث استراتيجية تنظيم البطولات العربية، سواء للمنتخبات أو الأندية، وإقامة المعسكرات الدولية المشتركة للمنتخبات العربية، بالإضافة إلى مستجدات المبارزة العربية في ظل العارض الصحي الراهن في العالم وما يمثله من تحد، وكيفية الاستفادة من فترات التوقف للتدريبات والمشاركات الدولية لجميع الاتحادات العربية، والاستعداد الجيد للانطلاق فور السماح بعودة الأنشطة الرياضية بدولنا العربية.