إصابة اللاعب الدولي الدنمركي سكوف بـ«كورونا»

قال الاتحاد الدنمركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن اللاعب الدولي روبرت سكوف وأحد أفراد الطاقم الفني أصيبا بفيروس كورونا، وعادا إلى البلاد قبل مباراة ودية أمام الجارة السويد.

وتضررت تشكيلة الدنمرك بشدة، حيث تم عزل تسعة لاعبين آخرين من بينهم مارتن بريثويت لاعب برشلونة ويوسف بولسن لاعب رازن بال شبورت لايبزيج، وجرى استبعادهم من مباراة الأربعاء خشية أن يكونوا قد خالطوا سكوف أو الفرد المصاب في الطاقم الفني.

وقال الاتحاد الدنمركي إنه تم عزل المدرب كاسبر يولماند والمساعد مورتن فيجهورست أيضا.

ويلعب الجناح سكوف في هوفنهايم الألماني، وجاءت نتيجته إيجابية في اختبارين بعد وصوله إلى معسكر الفريق مساء الاثنين دون أن تظهر عليه أي أعراض.

وستفتقد الدنمرك أيضا سبعة لاعبين يحترفون في أندية إنجليزية، من بينهم كاسبر شمايكل وأندرياس كريستنسن وبيير-إيميل هويبرج بعد أن شددت بريطانيا قيود السفر من وإلى الدول الاسكندنافية عقب انتشار فيروس كورونا.



