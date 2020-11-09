اعتماد قائمة الحكام المرشحين للشارة الدولية

دبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، قائمة الحكام المرشحين للشارة الدولية لعام 2021، وضمت فئة الرجال 7 حكام ساحة، وهم: محمد عبدالله حسن، عمار علي الجنيبي، أحمد عيسى درويش، عادل علي النقبي، يحيي علي الملا، عمر محمد أحمد آل علي، سلطان محمد صالح، والحكام المساعدون: محمد أحمد يوسف، حسن محمد المهري، أحمد سعيد الراشدي، جاسم عبدالله آل علي، زايد داود كمال، مسعود حسن إسماعيل، علي راشد النعيمي، جمعة حمد المخيني، سبت عبيد سرور.

وضمت الفئة المستحدثة من الاتحاد الدولي للحكام المعتمدين لتقنية حكم الفيديو المساعد: محمد عبدالله حسن، عمار علي الجنيبي، عمر محمد أحمد آل علي، محمد أحمد يوسف، حسن محمد المهري، محمد عبيد خادم، صقر حمدان الزعابي.

وحكام كرة الصالات: فهد بدر الحوسني، أحمد عبدالله الغيص، ياسر خلفان الزعابي، وحكم كرة قدم الشاطئية إبراهيم يوسف الرئيسي والحكام الإناث، خلود خدوم الزعابي «حكم ساحة»، أمل جمال ناصر «حكم مساعد»، ونجاة حسن البلوشي «حكم كرة للصالات».

واطلع المجلس على خطة تطوير منظومة التحكيم 2020-2024، واعتماد توصيتي لجنة الحكام، فيما يتعلق بالخصومات المالية للحكام بدءاً من الموسم الحالي، وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد من الدور التمهيدي لكأس الخليج العربي من الجولة القادمة «الإياب»، كما تم اعتماد مقيمي حكام كرة الصالات ومسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية، وهم إبراهيم المنصوري، علي محمد مال الله، نبيل نعمان سعيد، وأحمد محمد الطنيجي، وترقية حكم كرة الصالات ياسر خلفان الزعابي للدرجة الأولى بعد اجتيازه الاختبارات.