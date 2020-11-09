الإمارات تستضيف بطولة العالم للجولف

دبي (الاتحاد)

منح الاتحاد الدولي للجولف، وبغالبية أصوات أعضائه، الثقة لملف للإمارات، لاستضافة وتنظيم بطولة العالم للجولف لمنتخبات الرجال والسيدات الهواة، في نسختها 2023، في حدث عالمي تستضيفه الدولة، ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى تاريخياً، جاء فوز الملف الإماراتي، على حساب ملف نظيرة السنغافوري.

وقال معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف: «شرف كبير أن يحظى الملف الإماراتي بثقة الأعضاء في الاتحاد الدولي».

وأكد بأن رؤى قيادتنا الحكيمة، جعلت دولة الإمارات منصة عالمية لاستضافة كبرى الاحداث العالمية بشكل عام، والرياضية على وجه التحديد، واستطرد قائلاً: إن «الإنجاز يعتبر مكسباً كبيراً، ويعزز مكانة الدولة عالمياً وريادتها في دعم وتطوير القطاع الرياضي».

واختتم معاليه: «سبق للإمارات في 2015، استضافة بطولة «كأس نومورا» الحدث الأكبر على مستوى بطولات القارة الآسيوية، ليواصل الجولف الإماراتي كسب الثقة الدولية، خصوصاً بعد نجاح ملف الدولة في الحظوة بشرف استضافة الحدث الأكبر عالمياً لمنتخبات رجال وسيدات الجولف في 2023».

بدوره، علق المدير التنفيذي في الاتحاد الدولي للجولف، أنتوني سكانلون، على فوز الملف الإماراتي لاستضافة مونديال منتخبات الرجال والسيدات لفرق الهواة، بقوله: «قدم كل من الاتحادين الإماراتي والسنغافوري ملفين قويين لاستضافة بطولة العالم، قبل أن يحظى ملف اتحاد الجولف الإماراتي بثقة غالبية الأعضاء».

وأضاف: «متحمسون للغاية لعقد أول بطولة عالمية لفرق الهواة في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً إلى العمل مع اتحاد الإمارات، لتقديم حدث لا ينسى وتجربة للاعبين واللاعبات في عام 2023».

وتمثل بطولة كأس العالم في دبي 2023، النسخة الثلاثين للسيدات، والثالثة والثلاثين للرجال، وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى في العام 1958، وتقام البطولة بنظام فرق المنتخبات للرجال والسيدات، بحيث يتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين كحدٍ أدنى.

ويحسب لمنتخب الإمارات التواجد بهذا الحدث العالمي الذي يقام كل سنتين، حيث تواجد في البطولة التي أقيمت بتركيا 2012، وشهدت مشاركة 72 دولة لمنتخبات الرجال و53 دولة لمنتخبات السيدات، ومن ثم في اليابان عام 2014، بمشاركة 71 منتخب للرجال و50 للسيدات، كما شاركت الإمارات بنسخة 2016، والتي أقيمت في المكسيك بمشاركة 72 منتخب للرجال و55 منتخب للسيدات، وأخيراً في أيرلندا عام 2018 بمشاركة 71 منتخباً للرجال و 59 منتخباً للسيدات، وستشارك الإمارات في البطولة القادمة 2022 في فرنسا، قبل احتضان الإمارات البطولة 2023.