مارادونا بخير.. رسالة شكر من النجم العالمي إلى الإمارات قريباً

علي معالي (دبي)

وجهت بيرونيكا أوخيدا زوجة «الأسطورة» الأرجنتيني دييجو مارادونا، رسالة اطمئنان إلى عشاق النجم العالمي السابق، خلال اتصال مع صحيفة «الاتحاد»، مؤكدة أنه بخير وحالة جيدة، رغم أن زيارته حالياً تقتصر على الأسرة فقط، وسيبقى في المستشفى خلال الأيام العشرة المقبلة، وقالت: مارادونا في وضع جيد للغاية، وحالته الصحية تتحسن يوماً بعد الآخر، ومعنوياته أفضل بكثير من الأيام السابقة.

وأضافت: نتلقى العديد من الاتصالات للاطمئنان على صحته، خاصة من رئيس الأرجنتين، الذي يدعم مارادونا، متمنياً تعافيه، وكذلك مساندة عدد كبير من السياسيين بالبلاد، ومحافظ بيونس أيرس، والدولة بأكملها تلتف حول «الأسطورة»، وشاهدت هذا الاهتمام أيضاً، من عشاقه الذين يتواجدون خارج المستشفى، الذي يعالج فيه في بيونس أيرس، ويرتدون القمصان التي تحمل صورته مع علم الأرجنتين.

وكان مارادونا قد خضع لجراحة في الدماغ منذ أيام، بسبب ورم دموي، استمرت حوالي ساعتين في إحدى العيادات الخاصة، وتم استئصال الورم الدموي.

وأضافت: تحدثنا معه بعد الإفاقة من الجراحة، وأن الجماهير تهتف له، وتحمل صوره خارج المستشفى، وأن اتصالات عالمية كثيرة، وصلتنا للاطمئنان عليه، وهو ما جعل معنوياته ترتفع كثيراً.

وقالت: حالياً هو في مرحلة الاستشفاء لاستعادة صحته، ليكون مؤهلاً للعمل والحركة مرة أخرى، وتنقية جسمه من بعض الأمور التي لازمته، خلال الفترة الماضية، وهناك اجتماع مع الفريق الطبي، وسيتم إخبارنا بالمدة الكاملة، ولكننا نريد بقاء مارادونا في المستشفى خلال الأيام العشرة المقبلة، حتى يكون أيضاً تحت الرعاية المناسبة، في ظل انتشار فيروس كورونا، ولإجراء الفحص الطبي المستمر له للمزيد من الاطمئنان.

ووجهت بيرونيكا الشكر إلى الإمارات وشعبها، وقالت: الإمارات بيتي الثاني، وأتمنى العودة لها، لأنني أجد من شعبها كل الود والاحترام الكبير في التعامل.

وأضافت: بعد أيام، عندما يستطيع «الأسطورة» التحدث بشكل جيد، سيقوم بإرسال رسائل حب وتقدير إلى شعب الإمارات، وأنا سأنقل له كل الحب الكبير الذي يراه من محبيه في الإمارات تحديداً، لأن «الأسطورة» دائم الحديث بشكل رائع، عن أيامه الجميلة التي عاشها بين هذا الشعب الرائع في كل صفاته.