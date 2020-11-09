الاتحاد للطيران واتحاد الكرة يوقعان اتفاقية شراكة

دبي (الاتحاد)

وقعت «الاتحاد للطيران» الناقل الوطني للإمارات، اتفاقية شراكة رئيسة مع اتحاد كرة القدم، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وتوني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، ومحمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران، وبموجب الاتفاقية متعددة السنوات تصبح الاتحاد للطيران راعياً رسمياً لكرة القدم، بما في ذلك منتخبات الأول والأولمبي والناشئين.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد، بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر للرياضة، مؤكداً أن ذلك جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، ووفر فرصة لأبناء وبنات الدولة لممارسة مختلف الألعاب، كما أسهم في بناء منشآت رياضية من الطراز العالمي مكنت من استضافة أكبر الأحداث الدولية خلال العقود الماضية.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه الاتحاد للطيران للرياضة، وللعبة الشعبية بصورة خاصة، مؤكداً أن الشركة الوطنية الرائدة تلعب دوراً كبيراً في دعم الرياضة محلياً وخارجياً لإيمان إدارتها بأهمية النشاط الرياضي في حياة الشعوب.

وأشار إلى أن رعاية الاتحاد للطيران لكرة القدم يساعد على تنفيذ برامج تطوير المنتخبات الوطنية، ويمكن أسرة اللعبة الشعبية، من مواصلة عملها وتحقيق أهدافها الإدارية والفنية، مشيداً بدور الاتحاد للطيران الواضح في دعم المجتمع.

وأضاف: فخورون بالشراكة مع الاتحاد للطيران التي تعد شركة رائدة حول العالم، ولا شك أن كل إماراتي يعتز بما تحققه الاتحاد للطيران من إنجازات على جميع الصعد، وأود بدوري أن أشيد بالحكمة التي تتحلى بها إداراتها.

وقال توني دوجلاس: تشكل كرة القدم جزءاً أساسياً من هويتنا المؤسسية، ولسنوات عديدة، كنا فخورين بدعم أندية كرة القدم المرموقة في جميع أنحاء العالم، وأسرة الاتحاد للطيران بأكملها متحمسة لدعم هذه اللعبة الجميلة في موطننا.

وعبر محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة، مؤكداً أنها تخدم كافة قطاعات الكرة، ولها تأثيرات إيجابية كبيرة في المستقبل القريب.