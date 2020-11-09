«صمود» بطل كأس زايد «التحضيري»

أبوظبي (الاتحاد)



حصد الجواد «مجيب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثمار جهوده في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، الذي أقيم أمس الأول في افتتاح سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

ودخل ابن «داحس» البالغ من العمر ثلاث سنوات، بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، في صراع شرس مع وصيفته ورفيقة إسطبله المهرة «المحروسة» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، قبل أن يتفوق عليها بفارق رأس، مسجلاً 1:34:44 دقيقة.

وتوج الجواد «صمود» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بطلاً للشوط الرئيس على لقب كأس زايد (تحضيري)، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 125 ألف درهم.

سجل البطل البالغ من العمر 6 سنوات، بإشراف جان دو روال، وقيادة ريتشارد مولن، زمناً قدره 2:29:80 دقيقة، وجاء في المركز الثاني بفارق 2,25 طول، «البيرق» لخالد النابودة، فيما جاء في المركز الثالث «حراب» للوثبة للسباقات.

وحجز البطل المنحدر من نسل «منجز» مكانه مبكراً في السباق الرئيس البالغة جائزته 5 ملايين درهم، الذي سيقام 4 ديسمبر المقبل بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وتوج الجواد «أونوارد» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي وقيادة كونور بيسلي، بجائزة الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، تكافؤ، بعد أداء رفيع في المراحل النهائية، متفوقاً بفارق عن «العاصي» لخالد خليفة النابودة، ومسجلاً 2:30:67 دقيقة.

ومنح «العجيب ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الفوز الأول للفارس هوجو ليبوك في الدولة، بإشراف جاكي ويكهام، حين فاز بجائزة الشوط الأول لمسافة 1400 متر، للخيول العربية (توليد الإمارات)، ومسجلاً 1:34:42 دقيقة.

وأكد «عرّاب»، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة تاج أوشي، بأنه عرّاب كأس سباقات الوثبة، حين منح «ابن فيكتور ادم» ابن الأسطورة «كحيلة» فوزاً جديداً للمالك خالد خليفة النابودة، وسجل البطل 1:48:38 دقيقة في مسافة 1600 متر.

وانتزع الجواد «آيرش فريدوم» لجون ومايكل مورايس، بإشراف ساتيش سيمار، ختام سباقات الحفل المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، بفارق أنف عن «شوجر بوي» لقيس حمزة، ومسجلاً 1:25:24 دقيقة، فيما منح الفوز الفارس مولن الثنائية.